Channing Tatum jako ekscentryczny włamywacz

Channing Tatum niebawem zacznie pracę na planie kryminał "Roofman". Aktor, najbardziej znany z ról w filmach "Magic Mike" , "Świat w płomieniach" czy "Zaginione miasto" , zagra seryjnego włamywacza.

Scenariusz zainspirowany jest prawdziwą historią Jeffreya Manchestera - ekscentryka i czarującego seryjnego włamywacza, który włamał się do ponad 60 lokali sieci McDonald's. Za kamerą stanie Derek Ciafrance ("Blue Valentine", "Światło między oceanami" ).

Reklama

Kim jest Jeffrey Manchester?

Jeffrey Manchester - były żołnierz amerykańskiej armii - do barów szybkiej obsługi włamywał się przez dachy, a później opróżniał kasy, po uprzednim zamknięciu pracowników w chłodni. Złodziej znany był z łagodnego usposobienia i tego, że rzadko uciekał się do przemocy. Zdobył przydomek "Rooftop Robber" ("Dachowy złodziej").

Jak przypomina portal "Deadline", Manchester został skazany i trafił do więzienia w 2000 roku. Po udanej ucieczce miesiącami ukrywał się w sklepach w Karolinie Północnej. Żywił się w nich jedzeniem dla dzieci, a formę utrzymywał, jeżdżąc po sklepie na rowerze. Po tym jak zostawił swoje odciski palców na opakowaniu DVD filmu "Złap mnie, jeśli potrafisz", został ponownie schwytany i znów trafił do więzienia.

Channing Tatum zakończył już zdjęcia do innego czekającego na premierę filmu. To "Blink Twice" ("Mrugnij dwa razy") reżyserowany przez Zoe Kravitz. Opowiada on historię młodej kelnerki z Nowego Jorku, Fridy, która zagina parol na bogatego przemysłowca. Podczas wymarzonych wakacji na rajskiej wyspie zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Chcąc przeżyć, Frida będzie musiała dotrzeć do prawdy. Obok Tatuma w filmie występują Adria Arjona, Geena Davis, Kyle MacLachlan, Haley Joel Osment oraz Christian Slater.