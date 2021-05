Serialowa wersja "Zaklętych w czasie"

Napisana przez Audrey Niffenegger powieść "Zaklęci czasie", znana również pod dosłownym tłumaczeniem oryginalnego tytułu: "Żona podróżnika w czasie", w 2009 roku doczekała się filmowej ekranizacji z Erikiem Baną i Rachel McAdams w rolach głównych. Teraz po tę książkę sięgnie stacja HBO, która rozpoczęła pracę nad serialem "The Time Traveler's Wife".

Tytułową rolę w serialu "The Time Traveler's Wife" zagra Rose Leslie /Jason LaVeris/FilmMagic /Getty Images

Reklama

Tytułową rolę w serialu "The Time Traveler's Wife" zagra znana z serialu "Gra o tron" Rose Leslie. Na ekranie partnerował jej będzie Theo James ("Niezgodna"). Jak poinformowała stacja HBO, 18 maja w Nowym Jorku rozpoczęły się zdjęcia do tej produkcji, której scenariusz napisał Steven Moffat ("Sherlock", "Doktor Who").

Reklama

Clare, urocza studentka sztuk pięknych i Henry, niekonwencjonalny bibliotekarz, spotkali się po raz pierwszy, gdy ona miała sześć lat, a on trzydzieści sześć. Kiedy Clare skończyła dwadzieścia trzy, a Henry trzydzieści jeden - zostali małżeństwem. Choć wydaje się to niemożliwe, jednak jest prawdziwe. Henry bowiem to jedna z pierwszych osób na świecie, u których wykryto rzadkie zaburzenie genetyczne: od czasu do czasu jego biologiczny zegar uruchamia się na nowo i Henry przemieszcza się w czasie. Znika nieoczekiwanie, pozostawiając po sobie tylko stosik ubrań. Nigdy nie wie, gdzie się znajdzie i jaka będzie otaczająca go rzeczywistość. Odmierzając swoją miłość kolejnymi spotkaniami, oboje za wszelką cenę próbują wieść normalne życie. Ale czy może liczyć na normalność człowiek, który jest niewolnikiem własnego ciała, a przede wszystkim nagłych podróży w czasie - czytamy w oficjalnym opisie książki Niffenegger.

Zdaniem Moffata, książka Niffenegger podejmuje znacznie więcej tematów niż pokazano w filmie fabularnym z 2009 roku. Z tego powodu jak najbardziej uzasadnione, jego zdaniem, jest ponowne sięgnięcie po ten materiał. "To historia straty, ale nie tragedia. To opowieść o podróżach w czasie, ale nie science-fiction. Choć historię Clare i Henry'ego zaplątał czas, jest to opowieść o wielkiej, zwyczajnej miłości. To mój wymarzony projekt. Zawsze kochałem niewiarygodną powieść Niffenegger, która inspirowała mnie tak wiele razy. Możliwość przeniesienia jej do telewizji to dla mnie wyzwanie życia" - mówi Moffat cytowany przez portal "E!Online".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zaklęci w czasie" [trailer]

Pierwszy sezon serialu "The Time Traveler’s Wife" liczył będzie sześć odcinków. W pozostałych rolach wystąpią w nim Desmin Borges i Natasha Lopez. Reżyserem serialu będzie David Nutter ("Gra o tron", "Pacyfik").