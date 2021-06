Przypuszczenia stały się faktem. Powstanie serialowa adaptacja powieści Anne Rice "Wywiad z wampirem". Książka ta została już zekranizowana w postaci głośnego filmu z Tomem Cruisem i Bradem Pittem w rolach głównych. Ośmioodcinkowy serial "Interview with a Vampire" stworzy Rolin Jones ("Trawka", "Perry Mason"), który został jego showrunnerem.

Antonio Banderas w scenie z "Wywiadu z wampirem" /WARNER BROTHERS /Getty Images

Serialowa wersja "Wywiadu z wampirem" zapowiadana była od ubiegłego roku, kiedy to AMC Networks zakupiło prawa do osiemnastu powieści autorstwa Anne Rice. Jak informuje portal "Variety", nadzór nad ich ekranizacjami sprawował będzie producent Mark Johnson, na którego koncie są już takie serialowe hity stacji AMC jak "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula". Zamiarem stacji jest stworzenie seriali na podstawie książkowych cyklów napisanych przez Rice: "Kronik wampirów" i "Dziejów czarownic z rodu Mayfair". Premiera pierwszego z seriali planowana jest już w przyszłym roku.

Wydana w 1976 roku pierwsza powieść z cyklu "Kroniki wampirów", "Wywiad z wampirem", opowiada historię dziennikarza, który przeprowadza wywiad ze spotkanym w barze, intrygującym mężczyzną. To wampir Louis, który dwieście lat wcześniej został zamieniony w krwiopijcę przez innego wampira, Lestata. W filmowej ekranizacji powieści Rice wyreżyserowanej przez Neila Jordana, wystąpiła cała plejada gwiazd. Obok Cruise’a i Pitta, zagrali w nim również Christian Slater, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Stephen Rea oraz Thandie Newton.

"Wyzwanie, jakim jest przeniesienie na mały ekran tej przełomowej i fascynującej powieści Anne Rice jest zarówno onieśmielające, jak i ekscytujące. Mając na koncie produkcję ekranizacji podobnych dzieł w przeszłości, dostrzegam odpowiedzialność oraz zobowiązanie, jakie jesteśmy winni oryginałowi. Wierzę, że z showrunnerem Rolinem Jonesem jesteśmy odpowiednio przygotowani, by sprostać temu wyzwaniu i zachwycić, a także zabawić nie tylko wiernych fanów Anne Rice, ale i widzów, którzy dopiero odkryją jej prace" - mówi Mark Johnson.

"W 1973 roku zrozpaczona matka i niesamowita pisarka zapoczątkowała to, co stało się najwspanialszą powieścią, jaką kiedykolwiek napisano o wampirach. Z całym szacunkiem do pana Stokera. Prawie 50 lat później wiemy, czego się po nas oczekuje. Wiemy, ile ta książka i wszystkie kolejne w cyklu, znaczą dla ich fanów. Czujemy, że Louis i Lestat wychodzą z ukrycia i nie możemy się doczekać aż znów się ze sobą spotkają" - dodaje Jones.

Wideo "Wywiad z wampirem": Trailer

Stacja AMC jest również w posiadaniu praw do uniwersum "The Walking Dead", a także większości powieści Agathy Christie. To one, razem z ekranizacjami powieści Anne Rice, mają być motorem napędowym stacji na kolejne lata.