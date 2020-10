Serialowa ofensywa Nicole Kidman

Pochodząca z Australii gwiazda kina na dobre zadomowiła się na małym ekranie. Po udziale w serialach "Wielkie kłamstewka” i niedawnym "Od nowa”, Nicole Kidman zobaczymy wkrótce w nowym serialu platformy Amazon Prime zatytułowanym "Things I Know To Be True” (Rzeczy, o których wiem, że są prawdziwe).

Jak informuje portal The Playlist, serial "Things I Know To Be True" oparty zostanie na motywach sztuki pod tym samym tytułem autorstwa australijskiego reżysera teatralnego Andrew Bovella. Według zapowiedzi ma być połączeniem rodzinnego dramatu i czarnej komedii, a fabuła ma obracać się wokół skrywanych tajemnic. Scenariusz serialu napisał autor dramatu.



Bohaterami sztuki Bovella są Bob i Fran Price’owie, rodzice czwórki dorosłych już dzieci. Każda z ich pociech ma swoje kłopoty i tajemnice, które starają się ukrywać przed rodzicami. Mimo to Fran ma umiejętność oddzielania kłamstw od prawdy. Niezależnie od tego, czy chodzi o nieudane małżeństwo Pipa, złamane serce Rosie, wątpliwości co do swojej seksualności Marka, czy o uzależnienie od narkotyków Bena. Gdy czworo dzieci stara się zdefiniować na nowo swoje życie niezależnie od marzeń i wyobrażeń rodziców, wszystko co prawdziwe i szczere w rodzinie Price’ów zaczyna się rozpadać - czytamy w opisie sztuki "Things I Know To Be True".



"Nigdy nie zapomnę, gdy w Sydney po raz pierwszy widziałam sztukę Andrewa. Było to jedno z tych transcendentnych doświadczeń teatralnych. Jego sztuka jest znakomita, a scenariusze napisane do serialu są równie dobre" - poinformowała Nicole Kidman w oświadczeniu o rozpoczęciu produkcji. Nie wiadomo, kto zajmie się reżyserią serialu.

Dla Nicole Kidman nie jest to ostatni projekt serialowy, w jakim ją zobaczymy. Popularna aktorka wystąpi również w serialowej ekranizacji bestsellera autorki "Wielkich kłamstewek" Liane Moriarty zatytułowanego "Dziewięcioro nieznajomych". Obok Kidman wystąpią w nim m.in. Luke Evans, Michael Shannon, Melissa McCarthy, Samara Weaving i Bobby Cannavale.