Seriale na podstawie kinowych hitów na antenie Polsatu

Prosto z kina na szklany ekran! Widzowie Polsatu już tej jesieni zobaczą trzy seriale, nakręcone na podstawie kinowych hitów: "Mayday", "Bad Boy" oraz "Solid Gold".

Serialowe premiery Polsatu to telewizyjne wersje kinowych produkcji /Polsat

Wszystkie produkcje zostaną wyemitowane w telewizji Polsat premierowo. Serialowe pasmo zaplanowane jest na godz. 20 w soboty.



W głównych rolach 5-odcinkowego serialu pt. "Bez skrupułów", na podstawie filmu "Solid Gold", zobaczymy Janusza Gajosa, Andrzeja Seweryna, Olgierda Łukasiewicza, Danutę Stenkę czy Piotra Stramowskiego.



To budząca skrajne emocje historia powiązań polityczno - biznesowych, z oficerami CBŚ w tle. Główną bohaterką jest młoda, uczciwa policjantka, która w czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji zostaje porwana i zgwałcona. Uciekając zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy. Kilka lat później, odnajduje ją były szef, by namówić do powrotu i rozpracowania przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu.

"Bad Boy" to serial nie tylko dla fanów piłki nożnej, chcących poznać ciemną stronę sportu. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców. Jak mówią niektórzy krytycy, "Bad Boy" to najlepszy obraz kontrowersyjnego reżysera Patryka Vegi.



Specjalista od kina sensacyjnego, tym razem opowiada historię o środowisku kibiców piłkarskich. Jak to u Vegi - nie zabraknie powiązań z mafią i gangsterami. W pierwszoplanowych rolach zobaczymy Antka Królikowskiego, Macieja Stuhra oraz Andrzeja Grabowskiego. Role niepokornych kobiet zagrały Małgorzata Kożuchowska i Katarzyna Zawadzka.



Po dwóch mocnych serialach sensacyjnych, widzowie Polsatu będą mogli także zobaczyć z najśmieszniejszych komedii na świecie - "Mayday". W skrócie: jeden mężczyzna, dwie żony i setki kłopotów! Ale czy dwie żony... to już zdrada? Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie - jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz... Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa... do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty.



Scenariusz 4-odcinkowego serialu powstał na podstawie sztuki, która podbiła serca widzów na całym świecie od europejskich stolic aż po nowojorski Broadway, a w samej Polsce wystawiana była tysiące razy w kilkudziesięciu teatrach na terenie całego kraju.



Jesienna ramówka Polsatu zostanie zaprezentowana w niedzielę, 30 sierpnia o godz. 19.40 w programie "Wieczór z Gwiazdami. Jesień 2020".