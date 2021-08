Serial "Stranger Things" wraca w 2022 roku

"Stranger Things" to list miłosny do klasycznych filmów gatunkowych z lat 80., które porwały całe pokolenie. Jego akcja rozgrywa się w pozornie zwyczajnym miasteczku Hawkins w amerykańskim stanie Indiana. Po tym, jak pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu, jego przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych i przerażających sił nadprzyrodzonych Pod powierzchnią miasta kryją się niebezpieczne wrota, które łączą nasz świat z potężną i mroczną krainą. Przyjaźnie zostaną wystawione na próbę, a życie bohaterów ulegnie zmianie, ponieważ to, co odkryją, zmieni Hawkins, a być może cały świat, na zawsze.



Reklama

"Stranger Things": Kiedy premiera czwartego sezonu?

Akcja trzeciego sezonu "Stranger Things" rozgrywała się latem 1985 roku, gdy bohaterowie mieli po 14 lat. Jeśli zachowana zostanie dotychczasowa roczna przerwa pomiędzy czasem akcji poszczególnych sezonów, 15-latków w czwartym sezonie zagrają 18-latkowie.



Czwarty sezon "Stranger Things" liczył będzie dziewięć odcinków. Zamiast narzekać na pandemię COVID-19, twórcy serialu, bracia Duffer, wykorzystali dodatkowy czas na dopracowanie wszystkich szczegółów. Według ich słów, będzie to pierwszy sezon serialu, w którym scenariusze wszystkich odcinków były gotowe przed pierwszym klapsem na planie.



Wideo Stranger Things 4 | Jedenastko, słyszysz mnie? | Netflix

Według zapowiedzi aktorów występujących w serialu, jego czwarty sezon będzie bardziej mroczny, bardziej przerażający i największy z dotychczasowych. Zapewniają tak jednak przed każdym kolejnym sezonem.

O fabule czwartego sezonu "Stranger Things" wiadomo niewiele. Grany przez Davida Harboura szeryf Hopper przebywać będzie w obozie pracy na Kamczatce, gdzie stawi czoła zagrożeniom zarówno ze strony ludzi, jak i innych istot. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych zaczyna dziać się nowy horror. Pojawi się bowiem coś, co od dawna pozostawało w ukryciu, a zarazem coś, co połączy wszystko w jedną całość - zapowiadają bracia Duffer.