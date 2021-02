Serial „Obi-Wan Kenobi” jak "Mandalorian"?

Ewan McGregor, który w serialu „Obi-Wan Kenobi” zagra w jednym z ostatnich wywiadów aktor wyjawił, że zdjęcia do tego oczekiwanego serialu studiów Disneya i Lucasfilm rozpoczną się późną wiosną w Los Angeles.

Ewan McGregor wraca do świata "Gwiezdnych wojen" /Lucasfilm/Nelson Jr., Ralph / Album Online /East News

Popularny aktor podzielił się tą informacją w rozmowie z komikiem Eddie’m Izzardem. Do rozmowy doszło w nietypowych warunkach. Izzard przez cały styczeń zbierał pieniądze na cel charytatywny. W celu nagłośnienia akcji postanowił w ciągu 31 dni przebiec 31 maratonów na stacjonarnej bieżni łącząc się w tym czasie wirtualnie z innymi rozmówcami. Jednym z nich był właśnie Ewan McGregor.



"Zdjęcia do serialu 'Obi-Wan Kenobi' rozpoczynamy późną wiosną i myślę, że będziemy kręcić w Los Angeles. W sumie to zabawne - co tydzień pojawiały się jakieś nowe, tabloidowe informacje o tym, że będziemy kręcić w jakichś dziwnych miastach. Później pisano, że będziemy kręcić w Bostonie. Jeszcze później, że w Bostonie, ale tym leżącym w Anglii. Ale tak nie będzie. Będziemy kręcić w LA" - wyjawił McGregor.



Aktor przyznał również, że serial "Obi-Wan Kenobi" będzie kręcony w tej samej technologii StageCraft, co inny serial Disneya umiejscowiony w uniwersum "Gwiezdnych wojen", czyli "The Mandalorian". Wymyślona na potrzeby tego serialu technologia polega na zamianie dotychczasowego zielonego tła na ekrany LED, na których na bieżąco w trakcie zdjęć wyświetlane jest otoczenie danej sceny. W ten sposób m.in. wyeliminowany został proces dodawania takiego otoczenia dopiero w postprodukcji. McGregor jest zachwycony tym, jak bardzo filmowa technologia poszła do przodu od czasu 2005 roku, kiedy na ekrany kin trafił film "Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów". To w nim po raz ostatni raz wcielił się w rolę Obi-Wana.



Serial "Obi-Wan Kenobi" wyreżyseruje Deborah Chow, która pracowała już przy serialu "The Mandalorian", a także przy takich serialach jak m.in. "Zagubieni w kosmosie", "Zadzwoń do Saula", "Człowiek z Wysokiego Zamku" czy "Amerykańscy bogowie". Scenariusz tworzy Joby Harold ("Król Artur: Legenda miecza", "Army of the Dead"). Wiadomo, że w serialu zobaczymy Haydena Christensena, który powtórzy rolę Dartha Vadera.



"Pomysł na powrót do świata +Gwiezdnych wojen+ jest dla mnie nawet bardziej ekscytujący teraz niż wcześniej. Zawsze czułem, że jest do opowiedzenia jakaś historia pomiędzy prequelami ze mną, a filmem z Alecem Guinnessem, który pierwszy wcielał się w Obi-Wana. I teraz tę historię opowiemy" - zapewnia McGregor.