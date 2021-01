Serial animowany na podstawie "Od zmierzchu do świtu"

19 stycznia minęło dokładnie 25 lat od premiery filmu "Od zmierzchu do świtu", wyreżyserowanego przez Roberta Rodrigueza na podstawie scenariusza Quentina Tarantino. Kultowa produkcja doczekała się mniej kultowych kontynuacji, jak również serialu telewizyjnego. Teraz Robert Rodriguez zdradza, że na tym się nie skończy. W przygotowaniu jest bowiem animowany serial telewizyjny oparty na wydarzeniach pokazanych w oryginalnym filmie.

W serialu mamy poznać historię Santanico Pandamonium, która w filmie grała Salma Hayek /Mary Evans Picture Library /East News

"Od zmierzchu do świtu" z 1996 roku opowiada historię dwóch braci kryminalistów (George Clooney i Quentin Tarantino), którzy po krwawej ucieczce z więzienia kontynuują swoją podróż w stronę wolności do Meksyku. Aby tam dotrzeć, porywają rodzinę pastora, która podróżuje samochodem kempingowym. Noc przed przekroczeniem granicy postanawiają spędzić w lokalu o wątpliwej sławie, znanym jako Titty Twister. Tam okazuje się, że po zmroku stołują się w nim wampiry.



W trakcie trasy promującej swój najnowszy film "Będziemy bohaterami", Rodriguez zdradził, że rodzina dzieł nakręconych w oparciu o fabułę "Od zmierzchu do świtu" powiększy się o serial animowany.



"Jestem właścicielem sieci telewizyjnej El Rey. Abyśmy jednak z Quentinem Tarantino dalej zachowali nad nią kontrolę, muszę tworzyć oryginalne programy. Pomyślałem więc, że bardzo chciałbym rozszerzyć historię Santanico Pandamonium i całej tej aztecko-wampirzej kryjówki" - powiedział Rodriguez w rozmowie z "SFX Magazine", odnosząc się do trzysezonowego serialu "Od zmierzchu do świtu". Santanico Pandemonium to kobieta-wampir, w której rolę wcielała się Salma Hayek. "Teraz patrzymy w przyszłość i tworzymy animowane 'Od zmierzchu do świtu'" - dodał.

Według informacji przekazanych przez portal "GamesRadar", będzie to produkcja serialowa kontynuująca aktorski serial "Od zmierzchu do świtu". Nie wiadomo jednak nic więcej na temat jej szczegółów, ani tego, kiedy można się jej spodziewać.

Wideo "Od zmierzchu do świtu": Official Trailer

To kolejny projekt, nad którym pracuje aktualnie Robert Rodriguez. Reżyser, który pod koniec ubiegłego roku wyreżyserował jeden odcinek serialu "The Mandalorian", będzie teraz odpowiedzialny za rozwój innego serialu rozgrywającego się w świecie "Gwiezdnych wojen" - "The Book of Boba Fett". Jego premiera zaplanowana została na grudzień tego roku.