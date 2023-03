Kovaczević, komentując prowadzone pomiędzy liderami Serbii i Kosowa rozmowy mające doprowadzić do normalizacji stosunków pomiędzy stronami, powiedział, że "warunkiem podstawowym strony kosowskiej jest uznanie jej niepodległości, co jest niemożliwe". "Wszyscy wiedzą, że uznanie niepodległości jest warunkiem podstawowym Prisztiny do osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia, a jest to pod każdym względem niemożliwe" - ocenił.

Reżyser i scenarzysta porównał premiera Kosowa Albina Kurtiego do Osamy bin Ladena. "Kurti, marionetka mocarstw zachodnich, przypomina z wyglądu Jasia Fasolę, ale tak naprawdę bliżej mu do bin Ladena" - powiedział Kovaczević. "To niebezpieczny fanatyk, który uważa się za twórcę kosowskiej państwowości. Z fanatykami nie da się poważnie rozmawiać" - stwierdził.

