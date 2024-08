Sędzia krytykuje prokuratorów w sprawie Aleca Baldwina. "Niewłaściwe postępowanie"

Do tragedii na planie westernu "Rust" doszło 21 października 2021 roku. Podczas próby trzymany przez Baldwina rewolwer wypalił w kierunku Hutchins i reżysera Joela Souzy. Kula trafiła kobietę w klatkę piersiową, przeszła przez jej ciało i raniła ramię mężczyzny. Pogotowie lotnicze zabrało Hutchins do Szpitala Uniwersyteckiego w Nowym Meksyku, gdzie stwierdzono jej śmierć. Obrażenia Souzy nie były poważne. Mógł on wyjść ze szpitala następnego ranka.

Baldwin od początku utrzymywał, że nie pociągnął za spust, a rewolwer sam wypalił. Nie wiedział także, że jest naładowany ostrą amunicją. Za nieumyślne spowodowanie śmierci groziło mu 18 miesięcy więzienia. Jego proces rozpoczął się 10 lipca 2024 roku.

Sędzia o oskarżycielach Aleca Baldwina. "Zasadnicza niesprawiedliwość"

Zaledwie dwa dni później sędzia Sommer umorzyła jego sprawę i zakończyła proces. Powodem jej decyzji były rażące i celowe zaniedbania prokuratury. Śledczy mieli zataić dowody, które wyjaśniały, jak ostra amunicja znalazła się na planie "Rust". Zarzuty przeciwko aktorowi zostały oddalone bez możliwości wznowienia procesu.

W opublikowanej w środę 31 lipca decyzji Sommer zarzuciła prokuratorom "rażące naruszenia przepisów, które skutkowało niewłaściwe postępowaniem podczas procesu i złożeniem fałszywych zeznań". Sędzia stwierdziła, że umorzenie było dla niej jedną możliwością. Każda inna decyzja nie tłumaczyłaby "zasadniczej niesprawiedliwości, niewłaściwego postępowania prokuratury i ich następstw, które wpłynęły na przebieg procesu".

Od marca 2024 roku w więzieniu przebywa zbrojmistrzyni Hannah Gutierrez-Reed, którą skazano na 18 miesięcy pozbawienia wolności za niedopełnienie obowiązków na planie "Rust". Kobieta zamierza odwołać się od wyroku.