Fabuła filmu "In The Lost Lands" skupia się na wyprawie czarodziejki Gray Alys (Milla Jovovich), która wraz z przewodnikiem Boyce'em (Dave Bautista) udaje się do tytułowej Krainy Zaginionych. Wszystko za sprawą królowej, która pragnie zdobyć zdolność zmiennokształtności. Monarchini nie spodziewa się, jak wielka będzie cena za jej życzenie.

Reżyserem jest Paul W.S. Anderson, twórca serii "Resident Evil". Scenariusz napisał wspólnie z Constantin Werner na podstawie opowiadania George'a R.R. Martina. "Stworzyliśmy film o unikalnym stylu wizualnym i narracji, który wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, by opowiedzieć historię, jakiej do tej pory nie było" - zapowiadał Anderson.

"In The Lost Lands": Sebastian Stankiewicz na planie międzynarodowej produkcji

Zdjęcia do filmu "In The Lost Lands" powstały w położonym pod Krakowem Alvernia Studios na przełomie 2022 i 2023 roku. Obok Bautisty i Jovovich zobaczymy między innymi Sebastiana Stankiewicza, który wcieli się w postać o imieniu Ross. Polski aktor znany m.in. z "Akademii Pana Kleksa" za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielił się wrażeniami z pracy na planie znanego reżysera.

"Praca na planie 'In The Lost Lands' w reżyserii Paula W.S. Andersona była jak piękny sen - pełna niesamowitej energii i fantastycznych ludzi, którzy stworzyli ten niezwykły świat. Film powstał na podstawie opowiadania George’a R.R. Martina, a scenariusz napisał Constantin Werner wraz Paulem. Ogromną radością było dla mnie spotkanie z tak wspaniałą obsadą - możliwość dzielenia ekranu z Millą Jovovich, Davem Bautistą, Arly Jover i Deirdre Mullins to niezapomniane doświadczenie. Wielkie brawa dla całej ekipy 'In The Lost Lands'!" - czytamy w poście na Facebooku.

Światowa premiera filmu jest zaplanowana na 7 marca. Nie wiadomo, kiedy "In The Lost Lands" trafi na ekrany polskich kin.

"In The Lost Lands": prace nad filmem trwały dekadę

Doniesienia o tym, że taki film powstaje pojawiły się już w 2015 roku. To wtedy ogłoszono, że Constantin Werner zakupił prawa do trzech opowiadań George’a R. R. Martina: "The Lonely Songs of Laren Dorr", "In the Lost Lands" oraz "Bitterblooms". Werner planował przedstawić wszystkie trzy opowiadania w jednym filmie, w którym Milla Jovovich miała zagrać Gray Alys, a Justin Chatwin – Boyce’a. Ta wersja jednak nigdy nie powstała.

W 2021 roku projekt został wznowiony z Paulem W. S. Andersonem na stanowisku reżysera. Dave Bautista zastąpił Chatwina w roli Boyce’a, a Werner objął funkcje współscenarzysty i producenta.