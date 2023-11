"The Apprentice" jest zapowiadany jako obraz siły i ambicji, którego akcja rozgrywa się w świecie korupcji i oszustw, a fabuła skupia się na działalności Trumpa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Ważnym wątkiem będzie jego relacja z kontrowersyjnym prawnikiem Royem Cohnem.

Poza Stanem w obsadzie znalazła się Maria Bakalova, nominowana do Oscara za "Kolejny film o Boracie". Wcieli się w Ivanę Trump, pierwszą żonę miliardera. Z kolei Jeremy Strong ("Sukcesja") otrzymał rolę Cohna.

Za scenariusz odpowiada pisarz Gabriel Sherman. W 2019 roku jego książka "The Loudest Voice in the Room" stała się podstawą miniserialu stacji HBO "Na cały głos". Opowiadał on o Rogerze Ailesie (Russel Crowe), kontrowersyjnym szefie stacji informacyjnej Fox News, który opuścił swoje stanowisko z powodu zarzutów o molestowanie seksualne.

Abbas ma na swoim koncie docenione w Cannes filmy "Granica" i "Holy Spider". Wyreżyserował także dwa odcinki serialu "The Last of Us" dla stacji HBO.

Tytuł "The Apprentice" nawiązuje do popularnego programu telewizyjnego stacji NBC, który Trump prowadził przed objęciem urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w tym tygodniu. Nie podano planowanej daty premiery.

