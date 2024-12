Seanse, które rozgrzeją serca jak barszczyk. Wigilijny przewodnik filmowy

Tegoroczna oferta programowa zaspokoi gusta całej rodziny: od najmłodszych, przez miłośników wzruszeń i świątecznej nostalgii, aż po tych, którzy cenią sobie filmową klasykę. 24 grudnia od świtu do późnej nocy czeka nas moc telewizyjnych wrażeń. Co znajdziemy w ofercie?

Wigilijny poranek pełen świątecznego ciepła

Zacznijmy dzień delikatnie, z filiżanką kawy i odrobiną wzruszenia. Polsat o 8:00 zaprasza na "Christmas Letter", poruszającą historię o sile życzliwości, w której ośmioletni Henry wnosi radość do życia samotnej starszej pani. Zaraz potem, o 8:40, obejrzymy "Pierwszą gwiazdkę" - animowaną opowieść o odważnych marzeniach osiołka Bo.

Na TVP1 o 8:05 czeka natomiast film biblijny "Józef i Maryja". Tuż po nim, o 9:30, warto sięgnąć po "Przepis na piękne święta" - opowieść o ojcu i córce, którzy odkrywają magię świąt w nowym miejscu zamieszkania. Miłośnicy wzruszeń mogą zerknąć też na "Świętego Mikołaja z 34. ulicy" (10:34, Polsat) - film o cudach, które potrafi sprawić święty Mikołaj... o ile się w niego wierzy.

"Sami swoi" - filmowy klasyk na popołudnie

Po południu animacje przeniosą nas w różnorodne światy. TVN o 11:20 proponuje animowany "Skok przez płot", a o 12:55 taneczne perypetie pingwinów w "Happy Feet: Tupot małych stóp". O 12:20 na TVP2 obejrzymy uroczy film "Królewska Gwiazdka z corgim" - o psiej miłości, która zbliża ludzi.

Zdjęcie Władysław Hańcza i Wacław Kowalski filmie "Sami swoi" (1967) / brak / materiały prasowe

Popołudniowe propozycje to także klasyki. Miłośnicy polskiego humoru mogą sięgnąć po "Samych swoich" (16:15, TVP2), a dla fanów kina familijnego polecamy "Zawód: Święty Mikołaj" o 14:25 w Czwórce. O 16:00 w TV Puls znajdziecie "Prezent nocnej furii", pełną przygód opowieść o smokach. Później widzów zabawią "Smerfy".

Wigilijny wieczór to czas na Kevina!

Wieczór wigilijny to chwila, gdy wspólnie możemy zasiąść przed telewizorem, ponieważ o 20:00 Polsat tradycyjnie zaprasza na uwielbiany film "Kevin sam w domu. Historia 8-latka, dzielnie broniącego domu przed nieudolnymi włamywaczami, to zawsze idealny wybór na wigilijny wieczór pełen śmiechu i wzruszeń. A co najlepsze - seans zostanie poprzedzony krótkometrażową animacją świąteczną "Pada Shrek".

Zdjęcie Macaulay Culkin w filmie "Kevin sam w domu" (1990) / Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved / Polsat / materiały prasowe

O 19:30 TVN zaprezentuje nam pierwszą część popularnej serii "Listy do M.", która z łatwością wprowadzi widzów w świąteczny klimat.

Na TVP2 o 20:05 można z kolei obejrzeć "Mikołaja na sygnale", czyli specjalne wydanie serialu o ratownikach, w którym gościnnie występuje Mikołaj Roznerski. Miłośnicy kina fantasy mogą zaś zanurzyć się w magiczny świat Śródziemia z "Władcą Pierścieni: Drużyną Pierścienia" o 20:00 w TVN7.

Wigilia 2024: co dla fanów kolęd?

Stacje przygotowały też coś dla fanów kolęd! Od 13:00 Polsat zaprasza na "Wielkie kolędowanie z Polsatem", a świąteczne brzmienia TVP1 zaserwuje nam o 16:00 jako "Kolędy pod Tatrami" i 21:20 w formie koncertu "Nasze święta". Na TVN o 15:05 usłyszymy "Wspólne kolędowanie".

Pod wieczór warto zajrzeć do TVP1 o 18:55 na tradycyjną transmisję pasterki z Watykanu.

