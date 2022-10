Sześcioodcinkowy serial powstający dla australijskiej platformy streamingowej Stan zapowiadany jest jako satyryczne spojrzenie na wojnę. Opowie historię czterech Australijczyków, którzy ruszają na misję do ogarniętego wojną kraju. Na miejscu zostają wzięci do niewoli przez powstańców, którzy mylnie biorą ich za Amerykanów. Jako zakładnicy zostają bohaterami nakręconego przez powstańców filmu, który robi karierę w Internecie. Wkrótce zyskują status celebrytów i dochodzą do wniosku, że cała ta sytuacja to najlepsze, co spotkało ich w życiu.



"C*A*U*G*H*T": Sean penn wykorzysta wojenne doświadczenia

Jak informuje portal "Variety", autorem scenariusza, reżyserem i producentem "C*A*U*G*H*T" jest australijski aktor i filmowiec Kick Gurry ("Na skraju jutra"), który zagra też jedną z głównych ról. Z kolei Sean Penn poza wcieleniem się w jedną z postaci będzie też producentem wykonawczym serialu. "Lekceważący humor Kicka Gurry'ego jest naładowany entuzjazmem do wszystkich rzeczy uznawanych za niewłaściwie, w tym do ciągle toczonych wojen. Jego serial prezentuje rzadkie dzisiaj satyryczne spojrzenie" - czytamy w oświadczeniu Penna.

W przygotowaniu do roli Pennowi z pewnością pomoże doświadczenie z ostatnich miesięcy, kiedy aktor przebywał w Ukrainie, gdzie obserwował przygotowania do wojny i jej wybuch. Nagrane tam materiały aktor wykorzysta w dokumencie, nad którym wciąż pracuje.



W trakcie pobytu w Ukrainie Penn spotkał się też z prezydentem tego kraju, Wołodymyrem Zełenskim. Zełenski często komunikuje się ze światem za pomocą Internetu, by informować o sytuacji na froncie i szukać wsparcia dla ukraińskich działań wojennych. Z pobieżnego opisu serialu "C*A*U*G*H*T" można przypuszczać, że również i tu ważną rolę w przebiegu działań wojennych będzie miał Internet.