Sean Penn do Willa Smitha: Poszedłem do więzienia za to, co zrobiłeś

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

W wywiadzie dla "Variety" Sean Penn nawiązał do głośnej sytuacji w 2022 roku, gdy Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka podczas gali oscarowej. Gwiazdor "Obywatela Milka" jest zły, że jego kolega po fachu nie został ukarany za swój czyn. Zaznaczył, że lata temu sam trafił do więzienia za podobne przewinienie.

Zdjęcie Sean Penn / Emma McIntyre / Staff / Getty Images