Script Fiesta 2024: Tokarczuk, Skolimowski i Szumowska wybiorą najlepsze scenariusze

Script Fiesta 2024: Kapituła konkursu głównego

Script Fiesta to - jedyny w Polsce i jeden z największych w Europie - festiwal filmowy poświęcony sztuce scenariopisarstwa. Impreza, która corocznie gromadzi scenarzystów, przedstawicieli branży filmowej, krytyków filmowych oraz kinomanów, odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia 2024 roku w warszawskim kinie Elektronik.

Oprócz czterech dni projekcji filmowych, paneli dyskusyjnych i masterclassów, stałym elementem festiwalu stały się konkursy scenariuszowe: na najlepszy scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz na koncepcję serialu, do których nabór został już otwarty.

W kapitule konkursu głównego zasiądą: noblistka Olga Tokarczuk ("Księgi Jakubowe", "Bieguni", "Prawiek i inne czasy"), nominowani do Oscara Jerzy Skolimowski ("IO") i Maciej Ślesicki ("Sukienka", "Nasza klątwa"), laureatka Berlinale Małgorzata Szumowska ("Twarz", "Body/Ciało", "W imię..."), tegoroczny zwycięzca Złotych Lwów Paweł Maślona ("Kos"), a także laureaci konkursu Script Fiesty - Tomasz Habowski ("Piosenki o miłości") i Kaja Krawczyk-Wnuk ("Żeby nie było śladów").

Zdjęcie Script Fiesta 2024: Kapituła konkursu głównego / materiały prasowe

"Jestem szczęśliwy i dumny, że konkurs główny Festiwalu Filmowego Script Fiesta przyciąga najwybitniejsze postaci ze świata kultury i to zarówno z pokolenia mistrzów, jak i spośród młodych. Cieszy mnie, że w jednym gremium spotkają się ludzie, którym udało się podbić Berlinale i Gdynię, a nawet zdobyć Nobla i nominacje do Oscarów. To pokazuje, że ważność naszej nagrody z roku na rok rośnie" - mówi dyrektor artystyczny Script Fiesty, Artur Zaborski.

Do konkursu głównego zgłaszać można polskie filmy fabularne, których premiera kinowa lub cyfrowa odbyła się pomiędzy 1 grudnia 2022 roku a 31 grudnia 2023 roku. Członkowie i członkinie kapituły obejrzą 10 wyselekcjonowanych filmów i wybiorą zwycięski tytuł. Podczas festiwalu odbędą się projekcje trzech wskazanych przez kapitułę filmów. Nagroda główna w wysokości 50 tys. złotych zostanie wręczona autorowi lub autorce scenariusza podczas gali rozdania nagród.

Script Fiesta 2024: Konkurs na koncepcję serialu

Drugi z konkursów kierowany jest do wszystkich scenarzystów, także tych na początku swojej drogi zawodowej. Laureata lub laureatkę wybierze jury konkursu w składzie: Juliusz Machulski, twórca kultowego serialu "Matki, żony i kochanki" i przebojowej opowieści w odcinkach "Mały zgon", Michał Kwieciński, który dla telewizji tworzył m.in. "Czas honoru", "Misja Afganistan" czy "Bodo", Kalina Alabrudzińska, reżyserka kultowego serialu "Sexify 2". Zwycięska koncepcja zostanie ogłoszona podczas gali rozdania nagród - jej twórca lub twórczyni otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. złotych.

Zdjęcie Script Fiesta 2024: Jury konkursu na koncepcję serialu / materiały prasowe

"Naszą misją jest stymulowanie ludzi do pisania. A kto nie chciałby dać do oceny swojego scenariusza takim jurorom, jak Juliusz Machulski, Michał Kwieciński i Kalina Alabrudzińska? Każdy z tych twórców ma inną wrażliwość i szuka w serialach czego innego. Jestem szalenie ciekawy, w jakim miejscu się spotkają i jaki projekt uznają za najbardziej interesujący" - mówi dyrektor artystyczny Script Fiesty, Artur Zaborski.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać koncepcję serialu - w tej edycji za pomocą formularza internetowego. W pierwszym, anonimowym etapie jury wyselekcjonuje maksymalnie 10 finałowych koncepcji, których autorzy zostaną poproszeni o przesłanie scenariusza pilotażowego odcinka serialu. To właśnie na jego podstawie, w drugim etapie konkursu, zostanie wybrany zwycięzca lub zwyciężczyni.

Zgłoszenia do obu konkursów zbierane są do 21 stycznia 2024 roku.

Festiwal filmowy Script Fiesta oraz towarzyszące mu konkursy organizowane są przez Warszawską Szkołę Filmową. Działająca od 2004 roku uczelnia jest jedną z najczęściej nagradzanych szkół filmowych w Europie. W 2022 roku filmy studentów tej placówki zakwalifikowały się na polskie oraz zagraniczne festiwale filmowe ponad 200 razy, z czego aż 11 razy na festiwale kwalifikujące do Oscara. Łącznie zdobyły aż 84 nagrody. Produkcje szkoły były dwukrotnie nominowane do Oscara ("Nasza klątwa", "Sukienka"), zaś stworzony przez studentów i absolwentów pełnometrażowy film "kRAJ" trafił do globalnej dystrybucji na platformie Netflix.

Więcej informacji na temat festiwalu oraz formularze i regulaminy konkursowe można znaleźć na stronie Script Fiesta.