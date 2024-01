Script Fiesta 2024: Prawie 900 zgłoszeń w konkursie!

Konkurs Script Fiesta: Rekordowa liczba zgłoszeń

Ponad dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku! Aż 893 koncepcje seriali zostały zgłoszone w tegorocznej edycji konkursu Script Fiesta (w 2023 roku przesłano 403 projekty). Nagroda zostanie wręczona podczas festiwalu Script Fiesta, który odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia w Warszawie.



W konkursie scenariuszowym na koncepcję serialu prace zgłaszano do 21 stycznia. Finaliści konkursu zostaną ogłoszeni do 5 marca, a zwycięzców wybierze jury w składzie: Juliusz Machulski , Michał Kwieciński i Kalina Alabrudzińska .

Artur Zaborski , dyrektor artystyczny Script Fiesty i ubiegłoroczny laureat nagrody PISF w kategorii krytyka filmowa, nie kryje dumy z powodu tak wielkiej liczby zgłoszeń.

"Jestem szczęśliwy i dumny, że podwoiliśmy liczbę zgłoszeń z ubiegłego roku. To pokazuje, że nasz konkurs jest dla osób piszących scenariusze z edycji na edycję coraz bardziej istotny" - mówi Artur Zaborski.

"Tak duże zainteresowanie konkursem na koncepcję scenariusze pokazuje też, że żyjemy w złotej erze serialu. I że nieprawdą jest, że chcemy się ograniczać do czytania tytułów i nagłówków, tylko szukamy pogłębionych bohaterów i wielopoziomowych historii" - dodaje.

Script Fiesta: Festiwal poświęcony sztuce scenariopisarstwa

Script Fiesta to jedyny w Polsce i jeden z największych w Europie festiwal filmowy poświęcony sztuce scenariopisarstwa. Script Fiesta to dwa konkursy scenariuszowe: na najlepszy scenariusz polskiego filmu fabularnego, którego premiera miała miejsce w 2023 roku, oraz na koncepcję serialu. Festiwal to również projekcje filmowe, panele dyskusyjne i wykłady mistrzowskie.



W konkursie na najlepszy scenariusz polskiego filmu wybierze Kapituła w składzie: Olga Tokarczuk, Jerzy Skolimowski, Maciej Ślesicki, Małgorzata Szumowska, Paweł Maślona, Tomasz Habowski oraz Kaja Krawczyk-Wnuk.



Organizatorem festiwalu jest Warszawska Szkoła Filmowa. Script Fiesta odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia w kinie Elektronik w Warszawie.