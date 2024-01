Script Fiesta 2024: Kto okaże się autorem najlepszego scenariusza w Polsce?

Script Fiesta 2024: Zgłoszenia do 21 stycznia

12. edycja Script Fiesty - jedynego w Polsce i jednego z największych w Europie festiwali poświęconych sztuce scenariopisarstwa - odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia 2024 roku w Warszawie.



Script Fiesta to cztery dni projekcji filmowych, paneli dyskusyjnych i wykładów mistrzowskich, a także dwa konkursy scenariuszowe: na najlepszy scenariusz polskiego filmu fabularnego, którego premiera miała miejsce w 2023 roku oraz na koncepcję serialu.



Kto zasiądzie w Kapitule Konkursu Głównego na zrealizowany scenariusz?

Oto oni: Olga Tokarczuk ("Księgi Jakubowe", "Bieguni", "Prawiek i inne czasy"), Jerzy Skolimowski ("IO"), Maciej Ślesicki ("Sukienka", "Nasza klątwa"), Małgorzata Szumowska ("Twarz", "Body/Ciało", "W imię..."), tegoroczny zwycięzca Złotych Lwów w Gdyni Paweł Maślona ("Kos") oraz laureaci konkursu Script Fiesty w poprzednich latach - Tomasz Habowski ("Piosenki o miłości") i Kaja Krawczyk-Wnuk ("Żeby nie było śladów").



"Od dawna mam poczucie, że zawód scenarzysty to najbardziej niewdzięczny i najbardziej niedoceniany zawód w branży filmowej. Tym bardziej cieszę się, że powstał festiwal poświęcony w całości sztuce scenariopisarstwa i jest mi niezmiernie miło, że mogę być jego częścią" - mówi Paweł Maślona , członek Kapituły Konkursu Głównego, autor filmów "Atak paniki" i "Kos" (na ekranach od 26 stycznia 2024).

"Żyjemy w złotej erze serialu"

Drugi z konkursów, na koncept scenariusza serialu, kierowany jest do wszystkich scenarzystów, także tych na początku swojej drogi zawodowej. Laureata lub laureatkę Konkursu na scenariusz serialu wybierze Jury w składzie: Juliusz Machulski ("Matki, żony i kochanki", "Mały zgon"), Michał Kwieciński ("Czas honoru", "Misja Afganistan", "Bodo"), Kalina Alabrudzińska ("Sexify 2").



"Panorama polskiego serialu stale się poszerza, pojawiają się na niej coraz ciekawsze punkty. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie scenarzystki i scenarzystów poruszających się po najróżniejszych obszarach sztuki scenopisarstwa. To dla was dobry moment, żyjemy wszak w złotej erze serialu. Nasz konkurs ma być dla was trampoliną" - mówi Artur Zaborski, dyrektor artystyczny Script Fiesty.

Nabór do obu konkursów pozostaje otwarty do 21 stycznia 2024 roku.

Organizatorem festiwalu jest Warszawska Szkoła Filmowa. Więcej informacji na temat festiwalu Script Fiesta oraz formularze i regulaminy konkursowe można znaleźć na stronie internetowej.