Script Fiesta 2023: Kim Krizan i Krzysztof Piesiewicz gośćmi specjalnymi festiwalu

Script Fiesta to święto miłośników sztuki scenopisarskiej. Co roku uczestniczą w nim nie tylko najlepsi polscy scenarzyści, ale również zagraniczni. Gościnią specjalną tegorocznej edycji festiwalu będzie Kim Krizan. Amerykańska pisarka i scenarzystka wraz z Richardem Linklaterem stworzyła trylogię, którą rozpoczyna film "Przed wschodem słońca" - niecodzienna miłosna opowieść, do dziś chwytająca za serca widzów na całym świecie.

W ramach festiwalowego wydarzenia "Spoiler Masterclass" 31 marca w Kinie Elektronik odbędzie się spotkanie z Kim Krizan. Poprowadzi je Michał Oleszczyk. Wcześniej odbędzie się specjalny pokaz filmu "Przed wschodem słońca".

Tegoroczna Script Fiesta będzie okazją do świętowania 30-lecia kultowego już filmu "Trzy kolory. Niebieski" w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego . Obraz ten został uhonorowany Złotym Lewem na festiwalu w Wenecji i na stałe zapisał się na kartach światowej kinematografii. Brawurowa rola Juliette Binoche, niesamowita muzyka Zbigniewa Preisnera, a także wyjątkowe zdjęcia Sławomira Idziaka zachwycają do dziś.

1 kwietnia w Kinie Elektronik odbędzie się pokaz filmu "Trzy kolory. Niebieski", a po nim - spotkanie z Krzysztofem Piesiewiczem - scenarzystą filmowej trylogii wyreżyserowanej przez Krzysztofa Kieślowskiego. Poprowadzi je Łukasz Maciejewski.



"Na tegorocznej Script Fieście spełnię swoje pokoleniowe marzenie. Film 'Trzy kolory. Niebieski' Kieślowskiego był tym, dzięki któremu w pewnym sensie robię dziś to, co robię. To była iluminacja! To był film, który sprawił, że uznałem, że kino może dotykać spraw metafizycznych. Dlatego bardzo cieszę się, że będę miał okazję poprowadzić spotkanie z panem Krzysztofem Piesiewiczem i o nim porozmawiać" - przyznaje Łukasz Maciejewski, dziennikarz i krytyk filmowy.

Script Fiesta: Kto zwycięży w festiwalowych konkursach?

Podczas 11. edycji Scirpt Fiesty odbędą się dwa konkursy: konkurs główny oraz konkurs na koncepcję serialu telewizyjnego lub internetowego.



W kapitule tego pierwszego zasiedli: Agnieszka Smoczyńska , Ilona Łepkowska , Dorota Kędzierzawska , Jerzy Stuhr , Jerzy Antczak , Szczepan Twardoch, a także Janusz Majewski . W jury drugiego: Joanna Kos-Krauze , Michał Oleszczyk oraz Piotr Szymanek.

Do finałowej trójki konkursu głównego zakwalifikowały się następujące filmy: "Słoń" , "Inni ludzie" , a także "Piosenki o miłości" . Filmy zostaną pokazane podczas Script Fiesty. Po pokazach odbędą się spotkania ze scenarzystami i scenarzystkami konkursowych propozycji, czyli kolejno: Kamilem Krawczyckim, Aleksandrą Terpińską oraz Tomaszem Habowskim.

Więcej informacji na temat festiwalu Script Fiesta można znaleźć na stronie internetowej festiwalu.

