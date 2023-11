"Score and the City": Podcast Magdy Miśki-Jackowskiej o muzyce filmowej nagrodzony

Podcast Magdy Miśki-Jackowskiej "Score and the City" nagrodzony

Magda Miśka-Jackowska przez 15 lat pracowała jako dziennikarka w radiu RMF Classic. Jest autorką wielu radiowych programów, poświęconych sztuce filmowej, m.in. "Cały ten film", "Mistrzowie drugiego planu". Przez wiele lat prowadziła koncerty w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Na tegorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni przeprowadzała dla serwisu Film Interia wywiady z gwiazdami na czerwonym dywanie.

Od kilku lat prowadzi podcast o muzyce filmowej "Score and the City".



"Piękna niespodzianka. Podcast o muzyce filmowej jest naturalnym przedłużeniem mojej pracy radiowej, kilkunastoletniej. "Score" to jest to, za co daje się Oscary, oryginalna muzyka z filmu. "The City" to nie tylko inspiracja formą kobiecego felietonu z serialu, to także podróż, która w moim życiu praktycznie się nie kończy.



Reklama

Boom na muzykę filmową trwa. Ale ja bardzo chciałam opowiadać o czymś więcej niż tylko o przebojach. O historiach nieopowiadanych albo opowiadanych rzadko. O ludziach, których muzykę znamy - nucimy, gwiżdżemy, ćwiczymy do niej, spacerujemy, kochamy się przy niej, odtwarzamy ją w najważniejszych momentach życia - ale o twórcach nie wiemy dużo, a często nic. Opowiadam więc o ludziach i ludziom dziękuję" - napisała na swoim profilu na Facebooku Magda Miśka-Jackowska.

Podcast Roku im. redaktora Janusza Majki 2023: Laureaci

Grand Prix 3. konkursu Podcast Roku im. redaktora Janusza Majki zdobył w tym roku Andrzej Andrysiak za serial podcastowy "Mała władza", dostępny w radiu Tok FM.

Do konkursu zgłoszono w tym roku rekordową liczbę 371 podcastów. Najwięcej, bo aż 118 do kategorii "lifestyle, kultura, hobby", w której bezkonkurencyjna okazała się Magda Miśka-Jackowska i jej podcast "Score and the City".

W kategorii "debiut" zwyciężył Jacek Wiech i jego podcast "Elektryfikacja". W kategorii "polityka, gospodarka, społeczeństwo" Paweł Drozd za podcast "Brzmienie świata z lotu Drozda". W kategorii "nauka, edukacja, technologia" - Aleksandra i Piotr Stanisławscy za podcast "Crazy nauka". Za podcast kryminalny "Krwawa Skandynawia" zostały nagrodzone Marta Hopfer-Gilles i Katarzyna Nocun-Mszyca. W kategorii "marka sponsorująca podcast" jury doceniło Muzeum Mari Skłodowskiej-Curie w Warszawie za "Seria Beyond Curie".

Nagrodę publiczności otrzymali: Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka i Renata Grochal - twórcy podcastu "Stan wyjątkowy", którzy zdobyli prawie 11 tys. głosów internautów.



Podcast Roku to pierwszy ogólnopolski konkurs, który ma promować jakość, oryginalność i kulturę przekazu różnych form dźwiękowych w mediach digitalowych. Konkurs upamiętnia redaktora Janusza Majkę, związanego przez niemal 40 lat z Polskim Radiem w Rzeszowie, zmarłego w lutym 2021 roku na COVID-19.