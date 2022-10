"Scooby-Doo" to seria filmów i bajek animowanych opowiadających o paczce przyjaciół rozwiązujących zagadki. Na swojej drodze napotykają różnego rodzaju potwory takie jak wampiry, zombie, wiedźmy czy wilkołaki. Oczywiście dzięki ich śledztwom okazuje się że pod maską kryje się zwykły przestępca. W ostatnim filmie "Scooby-Doo! Cukierek albo psikus" twórcy przedstawili Velmę jako lesbijkę. Część internautów twierdzi, że dziewczyna jest biseksualna zważywszy na jej związek z Kudłatym w serii "Scooby-Doo i Brygada Detektywów".

"Scooby Doo": Velma podkochuje się w kobiecie!

Velma Dinkely jest głową zespołu, a dzięki swojej sile dedukcji oraz inteligencji z łatwością rozwiązuję każdą zagadkę. Dziewczyna ubrana jest zawsze w gruby pomarańczowy golf, bordową spódnicę i długie podkolanówki.

W sieci od lat pojawiało się wiele spekulacji co do orientacji bohaterki. Ostatnio wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. W najnowszym filmie "Scooby-Doo! Cukierek albo psikus" Velma została przedstawiona jako postać LGBT.

Fragment filmu ewidentnie wskazuje na to, że postać interesuję się kobietami. Kiedy w animacji pojawia się kostiumografka o imieniu Coco Diablo, wyczuwalne jest napięcie między nią, a Velmą. Na twarzy głównej bohaterki widać radość i zafascynowanie nowo poznaną dziewczyną.

Velma od dawna miała być homoseksualna! Produkcja zabiera głos

Filmowiec James Gunn wyjawił, że już od dawna starał się o to, by Velma była osobą LGBT. Jak twierdzi, w niektórych usuniętych fragmentach są zawarte sugestie co do orientacji bohaterki. Ponadto ten fakt był mocno wyeksponowany w oryginalnym scenariuszu. Gunn umieścił nawet na ten temat wpis na swoim Twiterze.

“Spróbowałem! W 2001 roku Velma była wyraźnie homoseksualna w moim pierwszym scenariuszu. Ale studio po prostu go cały czas to tuszowało, stało się to niejednoznaczne, później nie było nic, a w końcu dobrali jej chłopaka" - napisał Gunn.

Co więcej w 2020 roku, w czerwcu podczas miesiąca równości, jeden z producentów dodał na swojego Instagrama dość ciekawy post. Tony Cervone umieścił zdjęcie Velmy z drugą dziewczyną na tle tęczowej flagi. Pod postem znalazł się również jego wpis.

"Oczywiście nie reprezentuję każdej wersji Velmy Dinkley, ale jestem jedną z kluczowych osób, które je reprezentują. Dziesięć lat temu wyraziliśmy nasze intencje tak jasno, jak to możliwe. Większość naszych fanów to zrozumiała. Tym, którzy tego nie zrobili, sugeruję przyjrzeć się bliżej. Nie ma tu żadnych nowych wiadomości" - napisał Cervone.

