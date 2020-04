"Scooby-Doo!" nie trafi do kin

Na początku tego tygodnia studio Warner Bros. poinformowało o nowych datach premier swoich nowych filmów. Większość z nich przesunięto w czasie, by mogły zadebiutować w kinach. Również w kinach miał być wyświetlony animowany prequel kreskówki o popularnym Scooby-Doo. Film "Scooby-Doo!" nie trafi jednak do tradycyjnej dystrybucji. Będzie go można zobaczyć w maju na serwisach streamingowych.

"Scooby-Doo!" trafi od razu na serwisy streamingowe /materiały prasowe

"Choć pragnęlibyśmy znów pokazywać nasze filmy w kinach, aktualnie znaleźliśmy się w bezprecedensowych czasach, które wymagają kreatywnego myślenia i dostosowania się do sytuacji, w której konieczna jest inna dystrybucja naszych treści. Wiemy, że fani nie mogą się już doczekać filmu 'Scooby-Doo!' i cieszymy się, że możemy dostarczyć ten poprawiający humor film rodzinom, by mogły się nim cieszyć w domach" - poinformowała prezes Warner Bros. Ann Sarnoff w specjalnym oświadczeniu.

Reklama

Podała też, że film będzie można obejrzeć na amerykańskich serwisach streamingowych począwszy od 15 maja. To właśnie na ten dzień zaplanowana była jego premiera kinowa, która w sytuacji pandemii koronawirusa się nie odbędzie.

Wideo "Scooby-Doo!" [trailer]

Decyzja o przeniesieniu premiery do Internetu mogła być też spowodowana rekordem, jaki ustanowiła inna kreskówka, która w ostatnich dniach zamiast do kin trafiła do dystrybucji online. Film "Trolle 2" odnotował w premierowy weekend najlepszy wynik kasowy w historii premier na VOD. Szacuje się, że w ciągu dziesięciu dni od premiery przyniósł studiu Universal 80 milionów dolarów zysku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Trolle 2" [trailer] materiały dystrybutora

W filmie o Scoobym-Doo poznamy nowe wątki dotyczące pochodzenia uroczego psiaka. Zobaczymy w nim również, jak zaczęła się wieloletnia przyjaźń Scooby'ego i Kudłatego oraz jak wspólnie z Fredem, Velmą i Daphne założyli oni słynną Tajemniczą Spółkę. "Scooby-Doo!" pokazuje także najbardziej zawiłe śledztwo w historii Tajemniczej Spółki. Głosów bohaterom filmu użyczyli Will Forte, Mark Wahlberg, Jason Isaacs, Gina Rodriguez, Zac Efron, Amanda Seyfried, Ken Jeong i Tracy Morgan.