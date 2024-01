Scenariusze uznanych filmów wykluczone z walki o prestiżową nagrodę

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

24 stycznia poznamy nominacje do Oscara. Do tego czasu większość Gildii Filmowych ogłosiła, kto ma szansę na przyznawane przez nie nagrody. Wyjątkiem jest Gildia Scenarzystów (WGA). Nominacje do jej wyróżnień poznamy dopiero 21 lutego. Okazuje się, że kilka uznanych filmów nie będzie branych pod uwagę podczas rozdania.

Zdjęcie Kadr z filmu "Biedne istoty" / EPK.TV/Atsushi Nishijima. Courtesy of Searchlight Pictures.© 2023 20th Century Studios All Rights Reserved. / materiały prasowe