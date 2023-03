Scatman John zmarł w 1999 r., w wieku 57 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci artysty był rak płuc. Odszedł ledwie pięć lat po tym, jak ukazał się jego największy hit "Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)".



Wideo Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) Official Video HD - Scatman John

Scenariusz do filmu o muzyku napisali Stephen Basilone i Annie Mebane, którzy wcześniej pracowali wspólnie przy takich serialach, jak "Goldbergowie", "The Michael J. Fox Show", "Happy Endings" i "Community". Ułatwieniem dla twórców jest to, że otrzymali dostęp do archiwum Scatmana - wszystkich jego nagrań muzycznych i filmów pokazujących jego życie prywatne.

"Historia Johna rezonuje dziś jak nigdy wcześniej. Powinna zostać dostrzeżona, bo był to prawdziwy bohater, który pokonywał ograniczenia, które innych zmusiłyby do poddania się w walce o własne marzenia. Jesteśmy podekscytowani współpracą z rodziną Johna i możliwością pokazania światu jego historii na wielkim ekranie" - powiedział serwisowi Hollywood Reporter jeden z producentów filmu, Steve Valentine.

Scatman John: Kim był?

Urodzony w Kalifornii gwiazdor przez całe życie zmagał się z jąkaniem. Przez większość swojej kariery był pianistą jazzowym. Kompleksy związane z jąkaniem i brak sukcesów muzycznych odreagowywał w alkoholu i narkotykach. Z nałogów pomogła mu wyjść żona. Po przeprowadzce do Berlina w 1990 roku nieoczekiwanie stał się gwiazdą muzyki dance. Sposób na obejście jąkania znalazł w tym, że śpiewał, posługując się sylabami i wyrazami, które nie tworzą logicznego ciągu.