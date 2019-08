Scarlett Johansson najlepiej zarabiającą aktorką świata

Najlepiej zarabiającą aktorką na świecie jest Scarlett Johansson. Według zestawienia "Forbes" amerykanka zarobiła w ciągu ostatnich 12 miesięcy 56 mln dol. Tuż za nią uplasowały się Sofia Vergara i Reese Witherspoon.

Scarlett Johansson / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Johansson to gwiazda marvelowskich filmów o superbohaterach, która na ekranie wciela się w Czarną Wdowę. Dzięki temu zarobiła w minionym roku o 15,5 mln dol. więcej niż w poprzednim. W tym czasie na ekrany kin weszły m.in. filmy "Kapitan Marvel" i "Avengers: Koniec gry", które łącznie zarobiły na całym świecie prawie 4 mld dol.

Sofia Vergara to kolumbijsko-amerykańska aktorka, komiczka, modelka, prezenterka telewizyjna i producentka. Występuje w roli Glorii Delgado-Pritchett w popularnym serialu stacji ABC "Współczesna rodzina". Gwiazda zarobiła 44,1 mln dol.

Trzecie miejsce na liście najlepiej zarabiających aktorek według zestawienia "Forbes" zajęła Reese Witherspoon, laureatka Oscara za rolę June Carter w filmie "Spacer po linie". Sławę przyniosły jej też role w komedii "Legalna blondynka" oraz "Legalna blondynka 2". Na jej konto wpłynęło 35 mln dolarów.

Kolejne miejsca w zestawieniu "Forbesa" zajęły Nicole Kidman (34 mln dol.), Jennifer Aniston (28 mln dol.), Kaley Cuoco (25 mln dol.), Elisabeth Moss (24 mln dol.), Margot Robbie (23,5 mln dol.) i Charlize Theron (23 mln dol.).

Pierwszą dziesiątkę najlepiej zarabiających aktorek świata zamyka Ellen Pompeo, gwiazda "Moonlight Mile" oraz filmu Stevena Spielberga "Catch Me If You Can". Aktorka zarobiła 22 mln dolarów.