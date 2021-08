Scarlett Johansson i Chris Evans w nowym filmie twórcy "Bohemian Rapsody"

Film "Ghosted" nie ma być kolejną ekranową biografią, a produkcją przygodową.

Scarlett Johansson i Chris Evans razem na planie

Informację o tym, że w filmie "Ghosted" zagrają Scarlett Johansson i Chris Evans podał serwis "Deadline". To będzie ich kolejne filmowe spotkanie. Pracowali już razem w trzech filmach o Avengersach (również w ostatnim "Czarna wdowa"), a także w produkcjach "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz" i "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów".

Autorami scenariusza są Paul Wernick i Rhett Reese, odpowiedzialni za takie hity, jak "Deadpool" czy "Zombieland. Kulki w łeb".



O czym będzie film "Ghosted"?

Fabuła najnowszego filmu Dextera Fletchera trzymana jest na razie w tajemnicy. Magazyn "The Hollywood Reporter" ujawnił, że będzie to film akcji z wątkiem romantycznym, w stylu komedii przygodowej "Miłość, szmaragd i krokodyl" z 1984 roku.

Reklama

Nie podano jeszcze, kiedy ruszają zdjęcia ani gdzie będą realizowane.



Nowe role Scarlett Johansson

Dla Scarlett Johansson jest to kolejna duża rola, którą zagra po urlopie macierzyńskim. Aktorka i jej mąż Colin Jost 18 sierpnia powitali na świecie syna, dla którego wybrali imię Cosmo.

W tym samym tygodniu "The Hollywood Reporter" ogłosił, że Johansson dołączyła do obsady najnowszego filmu Wesa Andersona, w którym wystąpią także Margot Robbie, Tom Hanks, Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman i Tilda Swinton. Informacje na temat tej produkcji też są trzymane w tajemnicy. Pojawiły się jedynie doniesienia, że ma to być historia miłosna rozgrywająca się w Europie. Zdjęcia do tej produkcji rozpoczną się niebawem w okolicach Madrytu.

Z kolei Chris Evans zakończył niedawno pracę na planie thrillera "The Gray Man" w reżyserii braci Anhony'ego i Joy'ego Russo, opartego na powieści Marka Grearneya. Aktor wcielił się w jedną z głównych ról - agenta CIA, ratującego za wszelką cenę życie swoich córek.