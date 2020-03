Sarah Jessica Parker: Modnisia

Większość osób zna ją jedynie za sprawą roli Carrie Bradshaw w odnoszącej sukcesy serii komediowej "Seks w wielkim mieście", dlatego z okazji 55. urodzin, które Sarah Jessica Parker świętuje 25 marca, przypominamy inne kreacje najlepiej ubranej hollywoodzkiej aktorki.

Swoją karierę Sarah Jessica Parker zaczynała od występów na broadwayowskiej scenie - można ją było oglądać między innymi w słynnych "Dźwiękach muzyki i "Annie" - dlatego nikogo nie powinno dziwić, że pierwszą ważną filmową rolę aktorka zagrała w musicalu. W 1984 roku wcieliła się w Rusty w słynnym "Footloose" Herberta Rossa, w którym na ekranie partnerowała Lori Singer, a także Kevinowi Baconowi, Johnowi Lithgowowi i Dianne Wiest. Film opowiadał o mieszkańcach małego amerykańskiego miasteczka, w którym panuje zakaz tańczenia i słuchania rockowej muzyki.

Po występie w "Footloose" Parker można było oglądać między innymi w komedii "Dziewczyny chcą się bawić" (1985), gdzie zagrała główne role wraz z inna początkującą aktorką, Helen Hunt. Następnie zniknęła praktycznie zupełnie z kinowych ekranów i przez ponad pięć lat występowała jedynie w filmach i serialach telewizyjnych. Powróciła za sprawą kreacji w "Miesiącu miodowym w Las Vegas", komedii (od początku kariery był to gatunek filmowy, w którym obsadzano ją najchętniej) Andrew Bergmana, w której wystąpiła z Nicolasem Cage'em.

Następnie aktorka wystąpiła u boku innej gwiazdy kina, Bruce'a Willisa, w thrillerze "Pole rażenia" (1995), opowiadającym o policjancie wbrew przepisom kontynuującym śledztwo, od którego został wcześniej odsunięty.

Swoje doświadczenia z Broadwayu artystka wykorzystała w przygotowaniach do występu w "Hokus pokus" (1993), komedii fantasy, której bohaterkami były trzy skazane na śmierć czarownice (oprócz Parker także Bette Midler i Kathy Najimy). Przed wykonaniem wyroku rzucają one jednak zaklęcie, pozwalające im powrócić do świata żywych.

W obrazie Tima Burtona "Ed Wood" (1995), biografii tytułowego twórcy - uważanego za jednego z najgorszych reżyserów w historii kina - wcieliła się w Dolores Fuller, dziewczynę głównego bohatera, którego zagrał Johnny Depp.

Najbardziej pracowitym w karierze aktorskiej Parker okazał się 1996 rok. Wystąpiła w nim aż w pięciu filmach kinowych i jednym telewizyjnym. Mogliśmy ją podziwiać w dramacie "Sedno sporu", thrillerze "Krytyczna terapia", romantycznej "Randce na moście" i komedii "Zmowa pierwszych żon". Najgłośniejszym jej obrazem z tego okresu była jednak satyra science-fiction "Marsjanie atakują!" Tima Burtona, któremu spodobała się w "Edzie Woodzie" i postanowił jeszcze raz z nią współpracować.

Parker zagrała jeszcze w komedii romantycznej "Dopóki tam byłaś" (1997), po czym jej życiem zawładnął "Seks w wielkim mieście". Aktorka została wybrana do głównej roli - Carrie Bradshaw - w tak zatytułowanym serialu HBO i okazało się, że szybko stał się on światowym hitem. Produkcja opowiadała o czterech przyjacółkach (Parker towarzyszyły: Cynthia Nixon, Kim Cattrall oraz Kristin Davis) i ich sercowych perypetiach, rozgrywających się w najpiękniejszych sceneriach Nowego Jorku. Za swoją kreację artystka otrzymała aż 4 Złote Globy (na 7 nominacji) i nagrodę Emmy (sześć nominacji).

W trakcie realizowania "Seksu" (lata 1998-2004) Parker rzadko występowała w filmach. Jednym z wyjątków była rola w komediodramacie Davida Mameta "Hollywood atakuje" (2000), stanowiącym złośliwą, choć nie pozbawioną ciepła, krytykę "fabryki snów".

Po zakończeniu serialowej przygody z "Seksem w wielkim mieście" aktorka powróciła do ról w filmowych komediach. W 2005 roku oglądaliśmy ją w "Rodzinnym domu wariatów", opowieści o sztywnej i konserwatywnej Meredith (Parker), która opuszcza Manhattan, by poznać rodzinę swojego chłopaka. Następnie gwiazda uwodziła na ekranie Matthew McConaughey'ego w "Miłości na zamówienie" (2006), gdzie wcielała się w piękną Paulę, wynajętą przez zdesperowane małżeństwo, która ma zachęcić ich syna do wyfrunięcia spod rodzicielskich skrzydeł i rozpoczęcia samodzielnego życia.

Mimo upływu lat i kolejnych ról na koncie Parker wciąż kojarzona była jednak przede wszystkim z perfekcyjnie ubraną Carrie Bradshaw. A jako że fani domagali się jej powrotu na ekran, aktorka specjalnie nie opierała się, gdy w 2008 roku zaproponowano jej udział w filmie fabularnym nawiązującym do popularnego serialu. Pełnometrażowy "Seks w wielkim mieście" okazał się hitem, zarobił kilkaset milionów dolarów i w 2010 roku doczekał się sequela, oczywiście z Parker w roli głównej.

Sequel "Seksu w wielkim mieście" nie był już tak udany - aktorka za występ w nim została nawet "nagrodzona" Złotą Maliną. Do tej statuetki była także nominowana za sprawą kreacji w obrazie "Słyszeliście o Morganach?" (2009), opowiadającej o będącej w separacji parze, która zostaje objęta programem ochrony świadków i wysłana do małego miasteczka.

Także kolejne ekranowe występy Parker przynosiły jej nominacje do Złotych Malin. O tytuł najgorszej aktorki "starała się" za sprawą romantycznego i pełnego gwiazd "Sylwestra w Nowym Jorku" oraz "Jak ona to robi?" - historii kobiety, która godzi karierę zawodową i szczęśliwe życie rodzinne do czasu, gdy zaczyna współpracę z przystojnym i uwodzicielskim mężczyzną granym przez Pierce'a Brosnana (z którym aktorka miała okazję pracować już przy okazji "Marsjanie atakują!").



Następnie Parker zagrała Glorię Steinem w opowiadającym o Lindzie Lovelace dramacie "Królowa XXX", ale sceny z jej udziałem wycięto. W 2015 roku aktorka miała więcej szczęścia - wystąpiła wówczas w komedii romantycznej "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu", gdzie wcieliła się w kobietę, która jedzie do Włoch, aby odzyskać wspólny język z córką. W Toskanii odnajduje dawną miłość.

W latach 2016-2019 Parker była gwiazdą serialu "Rozwód", historii dojrzałej kobiety, która postanawia rozstać się ze swoim mężem. W pewnym momencie grajna przez nią Frances uznaje, że jej małżeństwo z Robertem (Thomas Haden Church) nie ma już przed sobą żadnej przyszłości. Rozstanie nie jest jednak łatwe. Para przez dłuższy czas nie może się porozumieć. W końcu udaje im się podpisać papiery rozwodowe. Teraz każde z nich stara się na nowo ułożyć swoje życie. Kreacja Frances przyniosła gwieździe dziewiątą w karierze nominację do Złotego Globu.



Z kolei ostatnia jak dotąd kinowa rola artystki pochodzi z muzycznego dramatu "Tu i teraz", w którym Parker wcieliła się w piosenkarkę, która w przededniu wielkiego występu dowiaduje się, że ma glejaka. Przemierzając ulice Nowego Jorku, rozważa nad priorytetami i dalszym życiem.