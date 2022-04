Matthew Broderick i Sarah Jessica Parker po latach występów w kinowych i telewizyjnych produkcjach wrócili na deski teatru. Słynne małżeństwo gra obecnie w "Plaza Suite", komediowej sztuce czterokrotnego zdobywcy nagrody Tony Neila Simona, która wystawiana jest w broadwayowskim Hudson Theatre.



Broderick i Parker wcielili się w parę, która próbuje na nowo rozpalić płomień namiętności. Nowy projekt gwiazdy "Seksu w wielkim mieście" i jej męża zbiera bardzo entuzjastyczne recenzje. "Dzięki aktorskiemu duetowi, który jest małżeństwem w prawdziwym życiu, na scenie nieustannie iskrzy. Naturalna chemia między nimi sprawia, że dzieło Simona wydaje się w istocie ponadczasowe" - zachwala ów spektakl na łamach "Variety" krytyk Daniel D'Addario.

Reklama

Zdjęcie Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick w spektaklu "Plaza Suite" / Bruce Glikas/WireImage / Getty Images

Niestety, małżeńska para nie zagra w kilku spektaklach z powodu zakażenia koronawirusem.

Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick mają koronawirusa

Najpierw COVID-19 dopadł Brodericka. "Z przykrością informujemy, że pomimo ścisłego przestrzegania protokołów bezpieczeństwa pan Broderick zaraził się koronawirusem. Obydwa testy dały pozytywny wynik. Wszyscy życzymy mu szybkiego powrotu do formy" - brzmiało oświadczenie opublikowane we wtorek przez "The Hollywood Reporter".

Podczas absencji Brodericka na scenie zastąpił go zdobywca nagrody Tony, Michael McGrath.

Dwa dni później pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa otrzymała Parker. Kierownictwo The Hudson Theatre podjęło decyzję o odwołaniu zaplanowanych do końca tygodnia spektakli.

"Plaza Suite" wróci na afisz 12 kwietnia. Spektakl będzie wystawiany do 26 czerwca.

Oprócz słynnych małżonków występują w nim m.in. Danny Bolero, Molly Ranson, Eric Wiegand i Cesar J. Romero. Za reżyserię odpowiada John Benjamin Hickey.

Zobacz również:

Will Smith zawieszony przez Akademię na 10 lat!

Polski erotyk na Netfliksie! Jest pierwszy zwiastun!

Agnieszka Holland ostro o wybitnym reżyserze! "Putinowska onuca"!