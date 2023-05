Sara James jest jedną z najbardziej obiecujących artystek polskiej i zagranicznej sceny muzycznej oraz laureatką tegorocznego Fryderyka w kategorii debiut fonograficzny. W polskiej wersji językowej najnowszego filmu Disneya artystka użycza głosu głównej bohaterce Ariel, jak również wykonuje wszystkie śpiewane przez nią utwory.

"Mega się cieszę, że mogę być częścią świata Disneya! Od zawsze było to moim marzeniem. Kiedy dowiedziałam się, że mam szansę udzielić głosu Arielce, popłakałam się ze szczęścia - bycie księżniczką Disneya to spełnienie marzenia każdej dziewczynki! Zaśpiewanie piosenek w 'Małej syrence' nie było proste. To jedna z najtrudniejszych rzeczy, jaka przydarzyła mi się do tej pory w zawodowym życiu, ale dużo mnie to nauczyło" - mówi wokalistka.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

"Dubbingując postać trzeba nauczyć się przekazywać wiele skrajnych emocji, używając tylko głosu. Na moje szczęście cała jestem złożona z emocji, więc była to dla mnie super przygoda"- komentuje swój udział w projekcie Sara James. "Myślę, że fajnie to wyszło jak na mój debiut z dubbingiem - jestem na maxa zadowolona" - dodaje.

Wideo Sara James - Naprawdę chcę (z filmu "Mała Syrenka") (z filmu "Mała Syrenka")

Polskie słowa utworu "Naprawdę chcę", do oryginalnej muzyki skomponowanej przez wielokrotnego zdobywcę Oscara Alana Menkena ("Piekna i Bestia", "Aladyn"), napisał Marek Robaczewski.

"Mała syrenka" w kinach od 26 maja

"Mała syrenka" w reżyserii Roba Marshalla to nowa, aktorska wersja nagrodzonej przez Akademię animacji Disneya o radosnej i ciekawej świata (zwłaszcza tego na lądzie) syrence Ariel ( Halle Bailey ). Pewnego dnia ta najmłodsza i najbardziej zbuntowana spośród córek króla Trytona (Javier Bardem) postanawia dowiedzieć się, jak wygląda życie poza morskimi głębinami...

W polskiej wersji filmu głosu bohaterom użyczyli: Sara James jako główna bohaterka - syrenka Ariel, Karol Jankiewicz jako książę Eryk, Olga Szomańska jako Urszula, Przemysław Bluszcz jako Król Tryton, Anna Korcz jako Królowa Selina, Stanisław Biczysko jako Grimsby, Przemysław Glapiński jako Sebastian, Oliwier Derkacz jako Florek oraz Katarzyna Dąbrowska jako Blaga. Reżyserem polskiego dubbingu jest Artur Kaczmarski, autorem dialogów Alicja Roethel. Kierownictwo muzyczne objęła Agnieszka Tomicka a autorem tekstów piosenek jest Marek Robaczewski.

"Mała syrenka" w kinach od 26 maja!