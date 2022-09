Sandra Drzymalska: Została gwiazdą Netfliksa dzięki serialowi o seksie

Sandra Drzymalska jest jedną z najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Wiele osób może nie kojarzyć aktorki z imienia i nazwiska, jednak widzowie doskonale znają ją z popularnych seriali. Ostatnio mogliśmy ją oglądać m.in. w serialu „Sexify” na Netfliksie. W piątek, 30 września do kin trafi film „IO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. To polski kandydat do Oscara, w którym Sandra Drzymalska zagrała jedną z głównych ról. Kim jest 29-letnia aktorka, o której coraz głośniej mówi się nie tylko w Polsce, ale również za granicą?

Zdjęcie Filmy, w których ostatnio wystąpiła Sandra Drzymalska cieszą się dużą popularnością nie tylko w Polsce, ale również w innych europejskich krajach / Boyer David/ABACA/Abaca/East News / East News