Sandra Drzymalska to jedna z najzdolniejszych polskich aktorek młodego pokolenia. Choć dopiero pięć lat temu ukończyła studia na krakowskiej Akademii Teatralnej, ma już w swoim dorobku mnóstwo znakomitych ról.



Praktycznie nawet na moment nie przestaje pracować. Tylko w tym roku zagrała w trzech filmach i właśnie dostała główną rolę w kolejnym - to właśnie ona wcieli się w Violettę Villas w filmowej opowieści o życiu legendarnej diwy!



- Aktorstwo gdzieś cały czas było ze mną, choć po drodze chciałam zostać architektką i policjantką. Ale na scenie czułam się najlepiej - jak w szklanej kuli - powiedziała w jednym z wywiadów.

Sandra Drzymalska: Dzieciństwo i bycie nastolatką kojarzy się jej z... bólem!

Sandra twierdzi, że bardzo wcześnie zaczęła dojrzewać. Miała zaledwie 10 lat, gdy jej ciało zaczęło się zmieniać z dziewczęcego w kobiece. Mówi, że zmiany, jakie obserwowała, stojąc przed lustrem, wydawały się jej dziwne i trudne.

- Nikt o nich ze mną nie rozmawiał. A ja nie chciałam dorosnąć! Chciałam pozostać dzieckiem. Na to nałożyła się śmierć babci - bardzo ważnej dla mnie osoby - z którą nie umiałam sobie poradzić - wyznała na łamach "Wysokich Obcasów".

"Sexify": Kim jest Sandra Drzymalska? "Sexify" to ośmioodcinkowa komedia obyczajowa w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej i Piotra Domalewskiego, będąca prowokującą opowieścią o życiu współczesnych młodych dziewczyn - dojrzewaniu, odkrywaniu kobiecej siły i seksualności. Sandra Drzymalska wciela się w najbardziej przebojową i asertywną, a także seksualnie doświadczoną i świadomą swojego ciała bohaterkę produkcji Netfliksa.

- Byłam wrażliwym dzieckiem, które wypełniał ból i którego ciało zaczęło szukać przed nim obrony - dodała.

Drzymalska nie kryje, że jako jedenastolatka zachorowała na jadłowstręt psychiczny, czyli anoreksję, która po pewnym czasie przerodziła się w bulimię.

- Nie przestałam jeść specjalnie... Musiałam czuć fizyczny głód, żeby zagłuszyć smutek - twierdzi, opowiadając o najtrudniejszym okresie swego życia.

Mama aktorki, która widziała, że z jej córką dzieje się coś niepokojącego, była bezradna. W dodatku pomoc psychologiczna, jaką dostała Sandra, okazała się... prowizoryczna.

- Musiałam sama zawalczyć o siebie. Pamiętam moment, kiedy powiedziałam: "Mamo, ja już dłużej nie mogę, ja chcę żyć!" - wspomina gwiazda "Sexify".

Sandra Drzymalska: Wstydziła się, że żyje!

Tym, co towarzyszyło nastoletniej Sandrze Drzymalskiej na każdym kroku, był wstyd.

- Etap przechodzenia z dziecka w nastolatkę jest przecież bardzo trudny: jesteś zagubiona, nie wiesz, co czujesz i dlaczego. Ja miałam wtedy w sobie wielki wstyd. Nosiłam go ze sobą w głowie wszędzie. Czułam wstyd nawet za to, że żyję - ujawniła w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Aktorka dopiero niedawno nauczyła się panować nad swymi emocjami i swoim ciałem. Żartuje, że nareszcie czuje, że ma dwie ręce, dwie nogi, piersi i brzuch.

- Z ciałem mam dziwną relację - mówi i dodaje, że zdarza się, iż jej głowa jest zupełnie gdzie indziej niż ciało i że nie ma między nimi łączności.

Sandra twierdzi, że bardzo pomocne w nauce akceptacji siebie taką, jaka jest, okazała się praca na planie serialu "Sexify", która podziałała na nią jak terapia.

"Sexify": Aleksandra Skraba, Maria Sobocińska i Sandra Drzymalska. Będzie o nich głośno! Całą machinę w "Sexify" w ruch wprawia Natalia, ambitna programistka, która pracuje nad swoim dyplomem i chce wygrać ministerialny konkurs. Każdego ranka do pracy motywuje ją plakat Marii Skłodowskiej-Curie. Jest zdeterminowana. Poza pracą nic jej nie interesuje. Imprezy, romanse, seks, alkohol - to nie dla niej. Chce napisać apkę, która zmieni świat i dotrze pod strzechy. Gdy doktor Krynicki (Wojciech Solarz) uświadamia ją, że obrany przez nią temat "optymializacji snu" nikogo nie interesuje, znajduje nowy: seks. Kłopot w tym, że ta dziedzina życia jest jej obca, dawno temu, jak mówi sama Aleksandra Skraba w rozmowie dla Świata Seriali, "odcięła się od swojej cielesności" i ma też kłopoty z nawiązywaniem relacji. Zaczyna od zera, niczym William Masters i Virginia Johnson. Pokój w akademiku chce przekształcić w... masturbatorium, zebrać dane i zrewolucjonizować kobiecy orgazm.

- Dzięki koordynatorkom, które przygotowywały nas do scen seksu, miałam poczucie, że to, jak wyglądam, nie ma znaczenia, ważne, żebym czuła się komfortowo. Nieważne, że tu masz może za mało, a tam za dużo... Twoje ciało nie jest wyznacznikiem tego, jaką jesteś osobą i jaką jesteś aktorką - tłumaczy.

Sandra Drzymalska dziś nie ma już problemów ze sobą, ale to, przez co przechodziła jeszcze parę lat temu, wciąż powraca do niej w koszmarach.