W 2009 roku Sandra Bullock i Ryan Reynolds zagrali razem w kasowej komedii "Narzeczony mimo woli". Wiele wskazuje na to, że po ponad dziesięciu latach ponownie zobaczymy ich razem. Wszystko za sprawą produkcji zatytułowanej "Lost City of D", w której oboje mieliby zagrać. Ta komedia przygodowa porównywana jest do głośnego filmu Roberta Zemeckisa "Miłość, szmaragd i krokodyl".

Sandra Bullock i Ryan Reynolds w komedii "Narzeczony mimo woli" (2009) /materiały prasowe

Według informacji podawanych przez portal "Variety", udział Sandry Bullock w filmie "Lost City of D" jest już pewny. Ma ona nie tylko wystąpić w roli głównej, ale też zająć się produkcją tego filmu.



Inaczej wygląda sprawa, jeśli chodzi o Ryana Reynoldsa. Ponieważ twórcy filmu chcieliby rozpocząć zdjęcia jak najszybciej, udział popularnego aktora nie jest jeszcze pewny. Reynolds zaangażowany jest bowiem w kilka innych produkcji, co sprawia, że trudno będzie mu znaleźć czas na kolejny projekt.



Film "Lost City od D" ma opowiadać historię autorki książkowych romansów, która odkrywa, że fikcyjne miasto, które opisuje w swoich książkach, w rzeczywistości istnieje. Podejmuje się więc niebezpiecznej podróży, której celem ma być odnalezienie tytułowego miasta D.



Jak widać z tego krótkiego opisu, fabuła filmu rzeczywiście przypomina tę znaną z "Miłości, szmaragdu i krokodyla", w którym autorka popularnych romansów wyrusza do Kolumbii, by ratować porwaną dla okupu siostrę.

Reżyserią filmu mają zająć się bracia Adam i Aaron Nee, twórcy komedii kryminalnej "Band of Robbers", którzy pracują obecnie nad aktorską wersją filmu o He-Manie. Pomysłodawcą fabuły "Lost City od D" jest Seth Gordon, reżyser znakomitego dokumentu "The King of Kong". Pierwszą wersję scenariusza napisał Oren Uziel. Autorką późniejszej wersji jest Dana Fox ("Raj dla par" i powstająca właśnie "Cruella").

Ryana Reynoldsa jeszcze w grudniu powinniśmy zobaczyć w komedii science-fiction "Free Guy". Wśród jego kolejnych projektów jest kontynuacja filmu "Bodyguard Zawodowiec" oraz kręcony dla Netfliksa "Red Notice.



Aktor wiązany jest jeszcze z innym projektem Netfliksa, tym razem dotyczącym podróży w czasie, a także z rodzicielską komedią "Everday Parenting Tips", ekranizacją gry planszowej "Clue" oraz musicalową wersją "Opowieści wigilijnej" Dickensa.