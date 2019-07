Samuel L. Jackson w reboocie "Piły"

Seria horrorów "Piła" doczeka się nowej wersji, za którą będzie odpowiedzialny komik Chris Rock. Wystąpi on także w głównej roli. U jego boku pojawi się Samuel L. Jackson.

Samuel L. Jackson /Frazer Harrison /Getty Images

Rock wcieli się w policyjnego detektywa prowadzącego dochodzenie w sprawie makabrycznych zabójstw. Jackson zagra jego ojca.

W obsadzie są także Max Minghella ("The Social Network") i Marisol Nichols (serial "Riverdale"). On wcieli się w partnera granego przez Rocka detektywa, ona w kapitan policji.



Film powstaje dla wytwórni Lionsgate. "Według Nas Samuel L. Jackson i Chris Rock (...) uczynią ten film wyjątkowym spośród innych wchodzących w skład cyklu "Piła". Nie możemy się doczekać ujawnienia fanom serii złowieszczej i pełnej niespodzianek nowej historii" - wyznał Joe Drake, prezes Lionsgate Motion Picture Group.

"Piła VI" 1 12 Autor zdjęcia: Źródło: materiały dystrybutora 12

Obraz wyreżyseruje Darren Lynn Bousman, który odpowiadał za drugą, trzecią i czwartą część cyklu.

"Piła" to seria horrorów, których centralną postacią jest John Kramer (Tobin Bell). Jako psychopatyczny morderca o pseudonimie Jigsaw zmusza on swoje ofiary do przerażającej gry. Jeśli uda im się wypełnić zadanie, przeżyją. Jeśli nie - czeka ich groteskowa i okrutna śmierć.





Nowa "Piła" wejdzie do kin 23 października 2020 roku.