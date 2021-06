​Samuel L. Jackson otrzyma honorowego Oscara

Do Oscara nominowany był tylko raz - za rolę drugoplanową w "Pulp Fiction". Statuetki nigdy nie zdobył, mimo wielu kreacji, które zapadły w pamięci kinomanów. W końcu Amerykańska Akademia Filmowa doceniła Samuela L. Jacksona. Ogłosiła, że w przyszłym roku aktor otrzyma Oscara za całokształt twórczości. Wskazała też innych wyróżnionych.

Samuel L. Jackson ma powody do radości /Paras Griffin /Getty Images

Wśród artystów, którzy zostaną uhonorowani Oscarem za całokształt twórczości, obok Samuela L. Jacksona, są Elaine May i Liv Ullmann. Z kolei Danny Glover otrzyma statuetkę za działalność charytatywną. Oscary zostaną im wręczone 15 stycznia 2022 r. podczas ceremonii Governors Awards w Los Angeles.



73-letni Samuel L. Jackson jest jednym z ulubionych aktorów Quentina Tarantino. Poza "Pulp Fiction", współpracował z tym reżyserem przy "Django", "Nienawistnej ósemce" i "Jackie Brown". Młodsza publiczność będzie go kojarzyć jako Nicka Fury w produkcjach z uniwersum Marvela.

Elaine May do Oscara była nominowana dwukrotnie - za scenariusz do filmów: "Niebiosa mogą zaczekać" (1978) oraz "Barwy kampanii" (1998).

Jeśli chodzi o Liv Ullmann, ta norweska aktorka była jedną z muz Ingmara Bergmana. Ma na koncie nominacje do Oscara za role w filmach "Emigranci" (1971) oraz "Twarzą w twarz" (1976).



Natomiast Danny Glover, gwiazdor filmów z serii "Zabójcza broń", jest ambasadorem dobrej woli UNICEF, zabiegającym o jak najszerszy dostęp Amerykanów do edukacji i służby zdrowia.