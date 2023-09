"Sami swoi. Początek": Karol Dziuba rozwija aktorskie skrzydła

Karol Dziuba: Kariera

Karol Dziuba , przystojny blondyn, znany do tej pory widzom z niewielkich ról w serialach, powoli wychodzi na prowadzenie w aktorskim rankingu popularności. 32-letniego aktora widzowie poznali w serialach m.in. "O mnie się nie martw", "Przyjaciółki", "Stulecie Winnych", "Rodzina na Maxa" czy "Korona królów".

Ostatnio jednak aktor obsadzany jest w rolach głównych - wciela się w postać Władysława Kargula w powstającym filmie "Sami swoi. Początek" w reżyserii Artura Żmijewskiego oraz w najnowszej produkcji TVP "Dewajtis".

Reklama

Karol Dziuba w serialu "Dewajtis"

Zdjęcie Karol Dziuba / Dariusz Gałązka / AKPA

Serial "Dewajtis" to opowieść o miłości, honorze i rodzinie na tle zaściankowo-dworskiej społeczności, której życie odmieniło powstanie styczniowe. Żądanie umierającego ojca nakłada na młodego Marka Czertwana (Karol Dziuba) nowy obowiązek - ma zająć się dodatkowo majątkiem ziemskim Poświcie, pozostawionym przez zaginionego przyjaciela ojca, powstańca i magnata Kazimierza Orwida.

"Marek Czertwan to człowiek, który jest bardzo skryty, obowiązkowy i pracowity. Nie potrafi okazywać uczuć, ma z tym duże problemy. Porównałbym go do kipiącego garnuszka. W środku wiele się u niego dzieje, jednak na zewnątrz tego nie okazuje. Ma w życiu pod górkę, ale zawsze wstaje i walczy. W pewnym momencie w jego życiu pojawia się kobieta, która burzy jego równowagę emocjonalną. I choć broni się przed uczuciami, to im się poddaje i w końcu osiąga szczęście" - mówi Karol Dziuba.

"Sami swoi. Początek": Co wiemy o filmie?

Zdjęcie Adam Bobik (Pawlak) i Karol Dziuba (Kargul) na planie prequela "Samych swoich" / Podlewski / AKPA

Adam Bobik i Karol Dziuba - to oni wcielą się w role Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula w komedii "Samo swoi. Początek". Prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów, reżyseruje Artur Żmijewski. W pozostałych rolach w pojawią się m.in. Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojtek Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency.

Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii ,,Sami swoi", przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo... "Sami swoi. Początek" to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.