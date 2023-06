W lutym wystartowały zdjęcia do prequelu kultowego dla polskiej kinematografii filmu "Sami swoi" . Tym razem twórcy komedii "Sami swoi. Początek" przeniosą nas do czasów, gdy klany mieszkały jeszcze na wschodnich kresach II RP. Reżyserem kolejnej części przygód Kargula i Pawlaka został Artur Żmijewski .

"Sami swoi. Początek": Komedia, która wzruszy

"Chcę zrobić film, który będzie zrozumiały dla współczesnego widza, który wytłumaczy genezę sporu Pawlaków i Karguli oraz opisze świat, w którym żyli przed przybyciem na Ziemie Odzyskane. Chcę, żeby była to zupełnie nowa, uniwersalna opowieść o nas - takich, jakimi jesteśmy na co dzień, z wszystkimi wadami i zaletami. Niezależnie od miejsca, w którym żyjemy" - mówi reżyser. "W jednym z wywiadów Andrzej Mularczyk powiedział: 'Prawdziwa komedia musi bawić i wzruszać'. I właśnie taką komedię chcę zrealizować" - dodaje.



Reklama

Z kolei producent filmu, Tomasz Kubski, tak mówi o produkcji: "Wszyscy zadają nam przemiennie dwa pytania: 'Dlaczego?', 'Po co?'. Odpowiedź jest banalnie prosta: to jest początek całej historii i to miała być pierwsza część kultowej serii, ale pod koniec lat 60. ze względów politycznych nikt by nie pozwolił na produkcję filmu, który w negatywny, trochę prześmiewczy sposób ukazuje bratni naród radziecki. Tak naprawdę trylogia bez części, którą obecnie produkujemy jest niepełna, uboższa o świat, w którym Pawlak pierwszy raz się zakochał, pierwszy raz miał złamane serce, pierwszy raz walczył o swoje".

"Sami swoi. Początek": Pawlak i Kargul na pierwszych fotosach 1 / 5 Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii ,,Sami swoi", przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo... "Sami swoi. Początek" to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż. Źródło: materiały prasowe Autor: Jarosław Sosiński

Adam Bobik jako Kazimierz Pawlak. Ta rola dużo go kosztuje

Choć długo spekulowano na temat tego, kto wcieli się we wspomnianego Pawlaka, już oficjalnie wiadomo, że w tej kreacji zobaczymy Adama Bobika . Dla młodego aktora zmierzenie się z kultową produkcją to z pewnością niełatwe zadanie.

"Dialogi, które napisał Andrzej Mularczyk, zostały podrasowane do wersji gwary kresowej, jednak robimy wszystko, aby słowa nie były niezrozumiałe dla widza. Będzie zaśpiew, zaciąg. Jestem z Podlasia, więc całkiem łatwo mi to przyszło, ale przygotowując się do roli, wsłuchiwałem się w Pawlaka z trylogii 'Samych swoich'. Nawet gdy schodzę z planu, przebieram się w swoje ubrania czy idę na przerwę, zaciągam i mówię tym filmowym językiem" - zdradził aktor.



Rola Pawlaka wymaga od młodego aktora także sporego wysiłku fizycznego. Okazuje się, że nie skończyło się to dla niego najlepiej.



"Sami Swoi": Na planie filmu w reżyserii Artura Żmijewskiego 1 / 10 Za kamerą stanie Artur Żmijewski - popularny aktor, który bywa również reżyserem (na przykład na planie serialu "Ojciec Mateusz"). Dla artysty będzie to reżyserski debiut pełnometrażowy. Źródło: AKPA Autor: Piotr Podlewski

"Po paru dniach ostrego zapierdzielu na planie wysiadły mi nogi. Na szczęście zaprzyjaźniony z kolegą fizjoterapeuta przyszedł mi z pomocą i strasznie bolesnym zabiegiem uratowali mnie. Dosłownie postawili mnie na nogi. Na drugi dzień znowu mogłem biegać. Był tu taki fizycznie wymagający okres - wyznał Adam Bobik jednemu z tabloidów.

Bobika polscy widzowie mogą pamiętać z ról w filmach: "Samiec alfa", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", "Żeby nie było śladów" czy "Tonia". Na swoim koncie ma również role w najpopularniejszych polskich serialach m.in.: "Komisarzu Alexie", "Minucie ciszy" czy "Na dobre i na złe".