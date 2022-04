Sam Elliott krytykuje "Psie pazury": Gówniany film

Przypomnijmy, że na początku marca Sam Elliott ("Tombstone", "Dziewczyny z Dzikiego Zachodu", "Wiesz kim jestem") wystąpił w podcaście Marca Marona "WTF". Kojarzący się z Dzikim Zachodem i kowbojami gwiazdor powiedział wówczas, co myśli o filmie "Psie pazury" .



"Chcesz porozmawiać o tym gównianym filmie? Nie podobał mi się, k.... I powiem ci, dlaczego. Obejrzałem go, gdy w Teksasie kręciłem '1883'. W 'LA Times' zobaczyłem opinię na temat tego filmu, w której wyczytałem, że rozprawia się amerykańskim mitem. Co, k...? Rozprawia się z amerykańskim mitem? Zrobili film, w którym bohaterowie wyglądają jak Chipppendalesi. Pamiętasz ich z tamtych czasów? A tak wyglądają ci pie... kowboje w tym filmie. Biegają bez koszulek, a cały film upstrzony jest aluzjami do homoseksualizmu" - powiedział Elliott.

Aktor nie szczędził też słów krytyki Jane Campion . "Co, k..., zrobiła ta kobieta? Jest wspaniałą reżyserką i uwielbiam jej poprzednie filmy, ale co kobieta z Nowej Zelandii wie o amerykańskim Zachodzie? I czemu nakręciła ten film w Nowej Zelandii, którą nazwała Montaną? Wku... mnie tym" - stwierdził aktor.



Oberwało się również odtwórcy głównej roli. " Benedict Cumberbatch przez cały film łazi w ochraniaczach na spodnie, a na konia wsiadł może raz. Wchodzi do domu, idzie po pie... schodach, kładzie się w tych ochraniaczach na łóżko i gra na banjo. Gdzie w tym westernie jest western? Odbieram to bardzo osobiście" - zakończył swoją recenzję Elliott.



Sam Elliott przeprasza za swoje słowa o "Psich pazurach"

Teraz Sam Elliott przeprosił za komentarze, które wygłosił na temat filmu "Psie pazury" i ich twórców. Przemawiając w niedzielę na panelu "Deadline's Contenders", promującym jego serial "1883", aktor odniósł się do swoich kontrowersyjnych słów.

"Po pierwsze, nie idź do podcastu, którego nazwa brzmi WTF [what the fuck - red.]" - zażartował na początku aktor. Potem jednak, już na poważnie, powiedział: "Próbując powiedzieć facetowi z WTF [Maronowi], co myślę o filmie, nie wyartykułowałem tego zbyt dobrze. I powiedziałem kilka rzeczy, które ranią ludzi. Czuję się z tym okropnie".

Następnie Elliott przeprosił bezpośrednio gejów, którzy mogli się poczuć dotknięci jego słowami. "Ta społeczność [gejowska - red.] była dla niesamowita przez całą moją karierę. Przepraszam, że moimi słowami skrzywdziłem któregoś z przyjaciół i kogokolwiek innego" - wyznał.

"Powiedziałem również w tym podcaście inne nieprzyjemne słowa. Uważam, że Jane Campion jest genialną reżyserką i chcę przeprosić obsadę 'Psich pazurów', tych wszystkich genialnych aktorów. A w szczególności Benedicta Cumberbatcha. Mogę tylko powiedzieć, że przepraszam" - dodał.

Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun

