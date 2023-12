Akcja filmu "Saltburn" osadzona została w połowie pierwszej dekady XXI wieku i koncentruje się wokół osoby studenta uniwersytetu w Oxfrodzie Olivera Quicka (nominowany do Oscara za rolę w "Duchach Inisherin" Barry Keoghan), który zaprzyjaźnia się z pochodzącym z arystokratycznej rodziny Felixem Cattonem (znany z serialu "Euforia" Jacob Elordi). Kiedy zostaje zaproszony do jego rodzinnej posiadłości w Saltburn, obaj spędzą "wakacje, których nigdy nie zapomną".

- Coś, co miało być wakacyjną przygodą, szybko przeradza się w bezwstydne, bazujące na pierwotnych żądzach bachanalia. Zahipnotyzowani przez Saltburn płyniemy, przeświadczeni, że mamy do czynienia z czymś naprawdę wyjątkowym. To szekspirowska noc letnia, która z początkowego snu prędko zamienia się w żywy koszmar - pisał w recenzji dla Interii Jan Tracz.

Wideo Saltburn | Oficjalny Zwiastun | Prime Video Polska

Zarówno Barry Keoghan, jak i Jacob Elordi ("Euforia") specjalizują się w rolach dwuznacznych moralnie, nieprzyjemnych postaci, których z jakiegoś powodu nie sposób nie lubić.

Aktorskim duetem zachwycał się recenzent Interii. - Jeśli Elordi lub Keoghan nie dostaną prestiżowych nagród za swoje role, to znaczy, że docenianie zmysłowego i kompleksowego aktorstwa jest dziś już tylko i wyłącznie passé. Wszyscy bowiem tutaj grają tak, jakby nie było jutra. Grają, jakby w powietrzu wisiała jakaś wyczuwalna przez wszystkich tragedia. Grają tak, jakby miał być to ich ostatni seans - pisał Jan TRacz.



Obok nich na ekranie zobaczymy także: Rosamund Pike, Richarda E. Granta, Alison Oliver, Ewana Mitchella, Archiego Madekwe, Lolly Adefioe, Reece'a Shearsmitha, Paula Rhysa i Carey Mulligan.



"Saltburn" nie trafi na ekrany polskich kin

Jedną z producentek filmu jest Margot Robbie. Gwiazda filmu "Barbie" wspólnie z obecnym mężem Tomem Ackerleyem i przyjaciółmi: Joseyem McNamarą oraz Sophie Kerr, uruchomiła w 2014 roku firmę produkcyjną LuckyChap Entertainment, której celem jest nie tylko opowiadanie na kinowym ekranie kobiecych historii, lecz także wspieranie twórczyń w przemyśle filmowym.



Wśród dotychczasowych produkcji LuckyChap Entertainment, obok "Barbie", znajdują się m.in. "Obiecująca. Młoda. Kobieta" Emerald Fennell, wyreżyserowane przez Cathy Yan "Ptaki nocy" czy serial Netfliksa "Sprzątaczka", którego showrunnerką jest Molly Smith Metzler.



Emerald Fennell z powodzeniem kontynuuje karierę zarówno za, jak i przed kamerą. Niedawno można było ją zobaczyć w dwóch sezonach serialu Netfliska "The Crown", w których wcieliła się w rolę Camilli Parker Bowles. Innym projektem, z jakim związana jest jako scenarzystka, jest powstający film zatytułowany "Zatanna". Opowiada on o posiadającej magiczne umiejętności tytułowej bohaterce filmu, która wyrusza na poszukiwanie swojego ojca.