Salma Hayek zachwyca się Lady Gagą w filmie „House of Gucci”

Trwają prace nad najnowszym filmem Ridleya Scotta zatytułowanym „House of Gucci”. W roli głównej występuje tu Lady Gaga, której na planie partneruje między innymi Salma Hayek. W rozmowie z portalem „Variety” Hayek nie może nachwalić się swojej koleżanki. „Taki poziom oddania roli widziałam jedynie raz, co najwyżej dwa razy” – zapewnia pochodząca z Meksyku gwiazda.

Lady Gaga na planie "House of Gucci" /MEGA/GC Images /Getty Images

Film "House of Gucci" to produkcja biograficzna oparta na motywach książki Sary Gay Forden "Gucci: Potęga mody, szaleństwo pieniędzy, gorycz upadku". Scenariusz na jej podstawie napisał Roberto Bentivegna. Fabuła filmu skupiać się będzie wokół morderstwa Maurizio Gucciego, wnuka założyciela marki Gucci i ostatniego członka rodziny, który stał na czele słynnego domu mody. Za zlecenie jego zabójstwa skazano jego byłą żonę, Patrizię Reggiani Martinelli.



W filmie "House of Gucci" w postać Patrizii wciela się Lady Gaga, a Maurizio Gucciego gra Adam Driver. Salmę Hayek zobaczymy w roli jasnowidzki, którą skazano za współudział w morderstwie Gucciego. Teraz aktorka opowiedziała portalowi "Variety" o swoich wrażeniach ze współpracy z Lady Gagą. "Jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć rozmawiałyśmy przez telefon i ona już była Patrizią. Jej akcent był perfekcyjny. Świetnie się bawiłyśmy, odtwarzając sceny, które nawet nie znajdą się w filmie. Ona jest najwyższej jakości profesjonalistką i nie mogłam się doczekać, aż wejdziemy razem na plan" - powiedziała Hayek.



"Lady Gaga jest niewiarygodnie utalentowana i niewiarygodnie mądra. A ponadto ma dodatkowe umiejętności, których nie posiada każdy wspaniały aktor. Świetnie naśladuje inne akcenty. Wiadomo, że ma wspaniałe ucho do tego. Niewiarygodnie improwizuje, co nie każdy potrafi. Naprawdę ucieleśnia swoją postać. A jej poziom oddania - raz, najwyżej dwa razy widziałam, żeby ktoś poświęcił się swojej postaci tak jak ona. Do tego jest świetnym graczem zespołowym. (...) Zwraca uwagę na każdy szczegół. Nic jej nie umknie. Nic, nic, nic. Przed kręceniem scen, a także w ich trakcie, zauważy wszystko" - dodała aktorka.



Pochwał z ust Salmy Hayek doczekał się również Ridley Scott. "Po Ridleyu spodziewałam się samych najlepszych rzeczy. Nie mogę więc powiedzieć, że mnie zaskoczył. Nie spodziewałam się jednak, ile frajdy daje współpraca z nim" - ocenia gwiazda.



Premiera filmu "House of Gucci" została zaplanowana na 24 listopada tego roku.