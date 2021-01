Salma Hayek i Owen Wilson w zwiastunie filmu "Bliss"

5 lutego 2021 roku na platformie streamingowej Amazon Prime zadebiutuje romantyczny film science-fiction zatytułowany „Bliss”. W rolach głównych wystąpią w nim Salma Hayek i Owen Wilson. Reżyserem filmu jest Mike Cahill. W sieci zadebiutował właśnie zwiastun tej produkcji.

Salma Hayek i Owen Wilson na plakacie filmu "Bliss" /Amazon Prime /materiały prasowe

Mike Cahill to twórca świetnie przyjętego niezależnego dramatu science-fiction "Druga Ziemia" z 2011 roku. Trzy lata później wyreżyserował jeszcze "Początek" z Michaelem Pittem w roli głównej. "Bliss" będzie jego pierwszym filmem wyreżyserowanym od 2014 roku.



Bohaterem filmu jest Greg (w tej roli Owen Wilson), który przeżywa kiepski okres w swoim życiu. Niedawno się rozwiódł, a na domiar złego został zwolniony z pracy. Jego sytuacja się zmienia, gdy poznaje tajemniczą Isabel (Salma Hayek). Kobieta mieszka na ulicy i jest przekonana, że zanieczyszczony i brudny świat nie jest niczym innym, jak tylko komputerową symulacją. Greg, początkowo sceptycznie nastawiony do tych rewelacji, wkrótce odkrywa, że w słowach Isabel jest więcej prawdy, niż mógłby przypuszczać.



Wideo Bliss - Official Trailer (2021) | Prime Video

Dla Salmy Hayek, którą niedawno mogliśmy zobaczyć w filmach "Jak boss" oraz "Niewybrane drogi", to jeden z kilku projektów, z jakimi jest związana. Na premierę czeka już komiksowe widowisko Marvela zatytułowane "Eternals", w którym wcieli się w rolę Ajak. Popularną aktorkę będzie można zobaczyć również w kontynuacji filmu "Bodyguard zawodowiec".



Nie mniej zapracowany jest Owen Wilson. Aktora zobaczymy też m.in. w nowym filmie Wesa Andersona "Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" oraz w serialu Marvela "Loki". Ukończono też zdjęcia do romantycznej komedii muzycznej "Marry Me", w której partnerowała mu Jennifer Lopez. W dalszych planach Wilsona jest trzecia część serii filmów, w których wystąpił u boku Jackiego Chana: "Kowboja z Szanghaju" (2000) i "Rycerzy z Szanghaju" (2003).