Salma Hayek i Alec Baldwin jako imprezowi rodzice

W komedii "Imprezowi rodzice" Salma Hayek i Alec Baldwin są parą, która stara się ukryć problemy finansowe przed córką i grupą wścibskich sąsiadów. Wymyślają genialny plan, który zamiast łatwych pieniędzy, wywołuje serię nieprzewidzianych zdarzeń.

Salma Hayek i Alec Baldwin w scenie z filmu "Imprezowi rodzice" /materiały prasowe

Nancy (Salma Hayek) i Frank (Alec Baldwin) żyją na bogatym przedmieściu. Właśnie wysłali córkę na studia. Otoczeni próżnymi i zblazowanymi sąsiadami, robią wszystko, by ukryć fakt, że są bez pieniędzy. Wpadają na - wydawałoby się - cudowny pomysł na to, by wyjść na prostą. Za grube pieniądze wynajmują dom sąsiada, który pojechał na kilkumiesięczne wakacje. Miały być łatwe pieniądze, a jest seria przekomicznych zdarzeń...



Ta groteskowa historia 5 lipca trafi do polskich kin. Na razie, dystrybutor filmu zaprezentował jego zwiastun. "Imprezowi rodzice" długo czekali na premierę, zważywszy, że zdjęcia realizowano w 2016 r.

Obok Hayek i Baldwina, w obsadzie komedii pojawili się m.in. znany z "Magic Mike'a" i "Czystej krwi", Joe Manganiello, komik i standuper Jim Gaffigan oraz Bridget Moynahan, którą kojarzyć możemy z serii o Johnie Wicku. Za kamerą filmu stanął Fred Wolf, twórca "Dużych dzieci", którego komedie zarobiły na całym świecie łącznie ponad 650 milionów dolarów. Wolf przez kilka lat był też scenarzystą programu rozrywkowego sieci telewizyjnej NBC "Saturday Night Live".

Co ciekawe, w tym słynnym cotygodniowym show, nadawanym na żywo, Baldwin brawurowo wciela się w Donalda Trumpa. Skecze parodiujące głowę państwa wielokrotnie wywoływały gniew gospodarza Białego Domu.

Prywatnie Baldwin jest równie nieprzewidywalny, co filmowy Frank. Głośna była sprawa sprzed półtora roku, kiedy to aktor zaatakował na nowojorskim parkingu pewnego Polaka, bo ten zajął mu miejsce parkingowe. Sąd skazał Baldwina na terapię radzenia sobie z gniewem.

Alec Baldwin: Cichy skandalista. Amerykański aktor Alec Baldwin obchodzi właśnie 60. urodziny. Mimo wielu pamiętnych ról w historii show-biznesu zapisał się jednak głównie dzięki pozaartystycznym skandalom - burzliwemu rozstaniu z Kim Basinger, aferze na pokładzie samolotu American Airlines oraz konfliktowi z... Donaldem Trumpem. Karierę rozpoczynał na początku lat 80. w sitcomie "The Doctors".

Inna ciekawostka: Hayek i Baldwin już raz mieli okazję zagrać parę - w serialu "Rockefeller Plaza 30".