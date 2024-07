Sąd podjął decyzję w sprawie Aleca Baldwina. Aktor był cały we łzach

Do tragedii doszło 21 października 2021 roku na planie westernu "Rust". Podczas próby trzymany przez Baldwina rewolwer wypalił w kierunku operatorki Halyny Hutchins i reżysera Joela Souzy. Kula trafiła kobietę w klatkę piersiową, przeszła przez jej ciało i raniła ramię mężczyzny. Pogotowie lotnicze zabrało Hutchins do Szpitala Uniwersyteckiego w Nowym Meksyku, gdzie stwierdzono jej śmierć. Obrażenia Souzy nie były poważne. Mógł on wyjść ze szpitala następnego ranka.

Baldwin od początku utrzymywał, że nie pociągnął za spust, a rewolwer sam wypalił. Nie wiedział także, że jest naładowany ostrą amunicją. Za nieumyślne spowodowanie śmierci groziło mu 18 miesięcy więzienia. Jego proces rozpoczął się 10 lipca 2024 roku.

Sprawa przeciwko Alecowi Baldwinowi umorzona

W piątek 12 lipca sędzia Mary Marlowe Sommer podjęła decyzję o umorzeniu sprawy przeciwko Baldwinowi i tym samym zakończeniu procesu. Powodem jej decyzji były rażące i celowe zaniedbania prokuratury. Śledczy mieli zataić dowody, które wyjaśniały, jak ostra amunicja znalazła się na planie "Rust". Zarzuty przeciwko aktorowi zostały oddalone bez możliwości wznowienia procesu. Decyzja sądu jest prawomocna.

Obrońcy Baldwina złożyli wniosek o umorzenie w czwartek 11 lipca późnym wieczorem. Wcześniej prosili o zapoznanie się ze wszystkimi dowodami w sprawie. Tymczasem prokuratura nie poinformowała ich, że dysponuje nabojami z miejsca zdarzenia. Według obrony zostały one umieszczone pod inną sprawą i innymi numerami.

Gdy Sommer ogłosiła swoją decyzję, obecny na sali sądowej Baldwin nie potrafił ukryć emocji. Ściągnął swoje okulary, ukrył twarz w dłoniach i zaczął płakać. Podobnie zareagowała Hilaria, żona aktora. Na sali było także obecne rodzeństwo Baldwina — jego siostra Elizabeth i brat Stephen.

Zdjęcie Alec Baldwin i jego żona Hilaria po umorzeniu jego sprawy / Pool / Pool / Getty Images