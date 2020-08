Sacha Baron Cohen wraca jako Borat?

Pewien użytkownik TikToka, przemierzając ulice kalifornijskiego miasta Long Island, uchwycił filmowanie sceny, w której aktor Sacha Baron Cohen, przebrany za Borata, jedzie swoim samochodem. Czyżby oznaczało to, że doczekamy się drugiej części kultowej komedii o niesfornym dziennikarzu z Kazachstanu?

Sacha Baron Cohen jako Borat /Collection Christophel /East News

Któż nie pamięta Borata, bohatera satyrycznego pseudodokumentu "Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej" z 2006 roku? Ta postać wykreowana przez Brytyjczyka, Sachę Barona Cohena, jest jego drugim najsłynniejszym wcieleniem po kreacji Aliego G, aspirującego gangstera i rapera.



Marzenia fanów "Borata" o drugiej części przygód mogą się ziścić. TikToker o pseudonimie Alexandheir wypatrzył charakterystyczną postać w szarym garniturze i z obfitymi wąsami na ulicy Long Island, miasta leżącego w aglomeracji Los Angeles.



Domniemany Sacha Baron Cohen siedział za kierownicą pickupa, umieszczonego na platformie doczepionej do ciężarówki, w której pracowali operatorzy filmowi. Wideo dokumentujące tę sytuację TikToker umieścił w sieci.

Być może też Cohen kręcił kolejny odcinek programu "Who Is America?", emitowanego w amerykańskiej telewizji Showtime, w którym obśmiewa amerykańską politykę i styl życia mieszkańców USA. W czerwcu komik zakłócił wiec prawicowej organizacji Washington State Three Percenters, gdzie zaprezentował się jako piosenkarz country, rzucający rasistowskimi hasłami.



Z kolei w lipcu wywołał skandal, gdy na wywiad z byłym burmistrzem Nowego Jorku, Rudym Giulianim, pojawił się w różowym bikini.