Są pierwsze zdjęcia z nowej ekranizacji „Bastionu” Stephena Kinga

Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery serialu „Bastion”, który w serwisie streamingowym CBS All Access ma pojawić się w tym roku. Powoli zaczyna pojawiać się jednak coraz więcej informacji na temat tej oczekiwanej przez fanów Stephena Kina produkcji. Na łamach „Vanity Fair” pojawiły się pierwsze zdjęcia z występującymi w niej w rolach głównych Alexandrem Skarsgardem, Whoopi Goldberg i Heather Graham. W obsadzie są też m.in. Amber Heard, Greg Kinnear, Owen Teague, Nat Wolff i Odessa Young.

Opublikowana w 1978 roku powieść Stephena Kinga "Bastion" to jedno z największych dokonań w karierze autora. Zdjęcia do podejmującej temat globalnej pandemii ekranizacji rozpoczęły się, zanim świat został opanowany przez koronawirusa. Trudno dziś o bardziej aktualny temat, co czyni "Bastion" jeszcze bardziej oczekiwaną produkcją.



Showrunnerami serialu są Benjamin Cavell i Taylor Elmore, którzy po raz pierwszy współpracowali ze sobą przy serialu "Justified: Bez przebaczenia". Dla Cavella powieść Kinga "odpowiada na fundamentalne pytanie o to, co społeczeństwo winne jest jednostce i co jednostka winna jest społeczeństwu". W ciągu ostatnich kilku lat przyjęliśmy demokrację za pewnik. Teraz wiele z tych założeń zostało rozszarpanych. Interesującym będzie zobaczenie historii o ludziach, którzy próbują odbudować to wszystko od podstaw" - twierdzi Cavell.



Zdjęcia do dziewięcioodcinkowego serialu musiały zostać ukończone przez tym, jak na początku marca wybuchła pandemii. Na tę chwilę nic nie stoi na przeszkodzie, by serial został wyemitowany w pierwotnie założonym terminie. Zauważając zbieżność serialowej fikcji z rzeczywistością, twórcy podkreślają jednak, że wirus z książki nie ma pochodzenia organicznego, a został stworzony przez człowieka jako rodzaj broni. Warto też pamiętać, że wirus z powieści jest o wiele bardziej zabójczy niż koronawirus. Za jego sprawą wyginęło ponad 99% populacji Ziemi.



Serial nie będzie kurczowo trzymał się chronologii wydarzeń opisanych w książce Kinga. Tym samym różnił się też będzie od poprzedniej serialowej ekranizacji powieści z 1994 roku, w której w rolach głównych wystąpili Gary Sinise, Molly Ringwald i Jamey Sheridan. Pierwszy odcinek nowej wersji wyreżyserował Josh Boone, twórca filmu "Gwiazd naszych wina".