Lorraine Nicholson, córka legendarnego aktora Jacka Nicholsona, podzieliła się wyjątkowym zdjęciem, które wzruszyło fanów. Na fotografii opublikowanej na Instagramie w czwartkowy wieczór Lorraine pozuje ze swoim sławnym ojcem w domowej, świątecznej atmosferze.

Jack Nicholson - ikona Hollywood i kochający ojciec

Jack Nicholson, zdobywca trzech Oscarów, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w historii kina. Jego role w filmach takich jak "Lot nad kukułczym gniazdem" czy "Lśnienie" przeszły do historii. Jednak dla Lorraine Nicholson jest on przede wszystkim inspirującym tatą.

Lorraine, która ukończyła prestiżowy Brown University, zdradziła w jednym z wywiadów, że ojciec był jej mentorem, który zachęcił ją do podążania artystyczną ścieżką. "Jest moim wzorem do naśladowania i nieustanną inspiracją" - wyznała w rozmowie z magazynem Us Weekly.

Lorraine Nicholson - kariera w cieniu sławnego nazwiska

Podobnie jak Jack, Lorraine postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie. Na swoim koncie ma już role w takich produkcjach jak "Pamiętnik księżniczki 2", "Klik: I robisz, co chcesz" czy "Soul Surfer". Choć jej filmografia wciąż się rozwija, Lorraine udowadnia, że talent w rodzinie Nicholsonów to nie przypadek.

Zdjęcie Jack Nicholson i jego córka Lorraine Nicholson / Bobby Bank/WireImage / Getty Images

"Babcia zawsze mówiła tacie: 'Nie chwal się, pozwól, by twoja praca mówiła za ciebie'. To przekonanie wpajano mi od dzieciństwa i stosuję je zarówno w pracy, jak i w życiu" - powiedziała w jednym z wywiadów.

Dzieciństwo w blasku fleszy

Lorraine, jako córka gwiazdy Hollywood, miała nietypowe dzieciństwo. W jednym z esejów opublikowanych w Vanity Fair opowiedziała o swoich wspomnieniach związanych z odwiedzaniem słynnej rezydencji Hugh Hefnera. "To było miejsce, gdzie spotykałam moich przyjaciół. Nie zadawałam pytań, bo po prostu tam dorastałam" - wspominała Lorraine.

Mimo nietypowych okoliczności, Jack starał się być blisko swoich dzieci. "Chcę być dla nich inspiracją, ale nie chcę ich obciążać. To ich czas na odkrywanie siebie" - powiedział aktor w jednym z wywiadów.

Zdjęcie Lorraine Nicholson / Arturo Holmes/FilmMagic / Getty Images

Rodzina Jacka Nicholsona - kim są jego dzieci?

Jack Nicholson jest ojcem sześciorga dzieci, z których każde obrało swoją drogę życiową. Lorraine i jej brat Raymond to owoc związku Nicholsona z aktorką i modelką Rebeccą Broussard. Starsza córka aktora, Jennifer Nicholson, zajmuje się projektowaniem mody, a Caleb Goddard, syn z związku z Susan Anspach, pozostaje z dala od blasku reflektorów. Jack ma także córki Honey Hollman i Tessę Gourin, choć z tą ostatnią jego relacje były ograniczone.

"Świąteczny duch" - przesłanie Lorraine

W opisie zdjęcia opublikowanego na Instagramie Lorraine napisała: "The giving season" ("Czas obdarowywania"). Fotografia ojca i córki szybko obiegła internet, a fani docenili jej ciepły i rodzinny charakter. Jack Nicholson, który rzadko pojawia się publicznie, ponownie wzbudził zainteresowanie i sympatię swoich wielbicieli.

Zdjęcie Instagram @lnicholson / Instagram

