Dowgirda z "Czarnych chmur" , często żartował w wywiadach, że przeżył własną śmierć, więc pewnie - to jego słowa - licho prędko go nie weźmie. Cieszył się opinią króla życia. Gdy niespodziewanie zmarł na zawał, nikt z jego znajomych nie chciał w to uwierzyć. Do końca życia przyjaźnił się ze swoją byłą żoną, Marią Homerską.



Ryszard Pietruski: Artysta wszechstronny

Ryszard Pietruski był artystą wszechstronnym - grał, reżyserował, pisał scenariusze. Niewiele osób wie, że jest współautorem scenariusza do serialu "Czarne chmury", w którym wcielił się w Kacpra Pilcha, czyli wachmistrza Dowgirda (Leonard Pietraszak). Na liście serialowych ról, z których był dumny, znajdują się też: Pikasiak z "Wakacji z duchami", porucznik Lewis ze "Stawki większej niż życie" i namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego z "Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy".

Ryszard Pietruski cieszył się też sławą świetnego... menadżera. Przez dziesięć lat kierował Operetką Warszawską, a funkcję dyrektora sprawował znakomicie, choć były w środowisku osoby, które za wszelką cenę chciały go jej pozbawić. Doszło nawet do tego, że w 1981 roku na ulicach Warszawy ktoś "życzliwy" porozwieszał kserokopie jego dyplomu z - trzeba to przyznać - kiepskimi ocenami. Ciekawostką jest, że Pietruski nigdy nie skończył studiów, więc nie mógł być posiadaczem dyplomu. Był aktorem, bo tuż po wojnie zdał egzamin eksternistyczny. Z nauki w Miejskiej Szkole Dramatycznej w Warszawie, do której dostał się jako 24-latek, zrezygnował, by grać najpierw w teatrze w Olsztynie, potem w Kielcach, a jeszcze później w Szczecinie.

Ryszard Pietruski: Aktor został pochowany za życia

Zdjęcie Ryszard Pietruski / Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego / materiały prasowe

Ryszard Pietruski nigdy nie rozstawał się ze zdjęciem... grobu, w którym został pochowany! Żartował, że wrócił z zaświatów, bo ktoś przez pomyłkę wystawił akt zgonu na jego nazwisko i urządził mu pogrzeb. Doszło do tego pod koniec II wojny światowej... Pietruski walczył z hitlerowskim najeźdźcą jako żołnierz 4. Dywizji Piechoty i uznano go za poległego na Wale Pomorskim. Na symbolicznym grobie, który po latach odnalazł w Złotowie, wciąż widnieje jego nazwisko i data śmierci: 2 lutego 1945 roku. Ryszard Pietruski miał ogromne poczucie humoru i potrafił żartować nawet ze swojej śmierci. Często powtarzał, że jako już raz pochowany prędko nie da się znów położyć w trumnie.

Niestety, wkrótce po tym, jak przekroczył siedemdziesiątkę, zaczął mieć problemy ze zdrowiem. Nikomu nie zdradził, co mu dolega. Zapewniał, że czuje się świetnie. Znajomi podejrzewali, że ma raka. On jednak wciąż udowadniał, że jest w formie. Tuż przed nagłą śmiercią zagrał w filmie "Wirus" i przygotowywał się do powrotu na scenę. Ryszard Pietruski odszedł ćwierć wieku temu. 14 września 1996 roku doznał rozległego zawału. Jak stwierdził w jednym z wywiadów Jerzy Gruza: "Po prostu pękło mu serce".

Ryszard Pietruski i Maria Homerska: Wybrali przyjaźń zamiast miłości

Zdjęcie Maria Homerska / Tadeusz Kubiak / Agencja FORUM

Aktora opłakiwała rodzina, przyjaciele oraz... była żona. Aktorkę Marię Homerską poznał w warszawskiej Miejskiej Szkole Dramatycznej. Homerska początkowo nie planowała wiązać swojej przyszłości z aktorstwem. W czasie okupacji studiowała polonistykę. Zawodowo chciała związać się z dziennikarstwem lub edukacją. Los postanowił jednak inaczej. W 1946 roku rozpoczęła naukę w prywatnej szkole aktorskiej, w której spotkała swojego późniejszego męża. Aktorka wyróżniała się talentem, niezwykłą urodą oraz idealną... dykcją. Prawdopodobnie dlatego często była obsadzana w rolach arystokratek.

Ryszarda Pietruskiego i Marię Homerską połączyło gorące uczucie. Nie lubili jednak opowiadać o swoim związku w wywiadach. Jak podaje portal Viva.pl, Witold Sadowy w swoich wspomnieniach o aktorce zdradził datę zaręczyn aktorskiej pary. Miało do nich dojść w 1947 roku w Olsztynie, z którym oboje byli związani zawodowo. Wkrótce na świat przyszła ich jedyna córka, Magdalena. O swoich sprawach prywatnych nie rozpowiadali w mediach. Uchodzili jednak za zgodne małżeństwo. Dlatego wiele osób nie kryło swojego zaskoczenia, gdy para postanowiła się rozstać.

Szczęście znaleźli u boku innych osób. Ryszard Pietruski związał się z Hanną Buczyńską, a Maria Homerska z Aleksandrem Długoszem, z którym doczekała się drugiej córki, Doroty. Mimo rozwodu byli małżonkowie pozostali ze sobą w przyjaźni i aż do śmierci aktora utrzymywali stały kontakt.