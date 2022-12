Ryan Reynolds kontynuuje swoją świąteczną tradycję i jak co roku o tej porze namawia fanów do niesienia pomocy potrzebującym. Aktor po raz kolejny wziął udział w bożonarodzeniowej zbiórce funduszy na rzecz szpitala dziecięcego The Hospital for Sick Children w Toronto, który zajął pierwsze miejsce w opublikowanym na łamach "Newsweeka" rankingu najlepszych szpitali pediatrycznych na świecie. Od 1972 roku przy placówce działa fundacja SickKids Foundation, która obecnie jest największą kanadyjską organizacją charytatywną zajmującą się badaniami nad zdrowiem najmłodszych.



Ryan Reynolds wspiera dzieci. To już świąteczna tradycja

Gwiazdor "Deadpoola" w minionych latach zaprosił do udziału w kampanii sławnych kolegów po fachu, a prywatnie swoich przyjaciół - Hugh Jackmana i Jake'a Gyllenhaala . Tym razem połączył on siły z rodakiem Sethem Rogenem , który użyczył swojego głosu w zabawnym 60-sekundowym spocie promującym zbiórkę. W udostępnionym w serwisie YouTube filmiku widzimy Reynoldsa ubranego w swój kultowy, a zarazem skrajnie kiczowaty świąteczny sweter z doszytą pośrodku złotą kokardą. W pewnym momencie ubranie ożywa i przemawia głosem zniecierpliwionego Rogena.

"Tak, umiem mówić. Użyj wyobraźni. Jako sweter i kolega z Kanady, który pojawia się tylko raz w roku, muszę powiedzieć, że mam dość autoironicznych żartów Ryana, które zawsze wygłasza z udawaną powagą. (... ) Rozkoszując się cudem, jakim jest gadający sweter, przekażcie darowiznę dla SickKids. Zróbcie to jak najszybciej, zanim Ryan zacznie robić niezrozumiałe dla nikogo odniesienia do popkultury. Błagam, szybko!" - mówi w nagraniu świąteczny sweter vel Seth Rogen.

Spot reklamujący zbiórkę został zrealizowany we współpracy z należącą do Reynoldsa firmą produkcyjną i agencją digital marketingu Maximum Effort. W charytatywną akcję zaangażował się także kanadyjski oddział firmy Samsung, który obiecał podwoić indywidualne darowizny do łącznej kwoty 100 tys. dolarów. Zbiórka potrwa do 25 grudnia. Datki można wpłacać za pośrednictwem strony internetowej fundacji SickKids.