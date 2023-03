Ryan Reynolds: Lepszy biznesmen niż aktor? Za sprzedaż firmy zarobił krocie

Wiadomości

Ryan Reynolds i jego biznesowi partnerzy podpisali lukratywną umowę sprzedaży należącej do nich spółki Mint Mobile. Za swoją firmę telekomunikacyjną gwiazdor i jego wspólnicy dostaną 1,35 mld dolarów. Spora część tej kwoty trafi do kieszeni aktora. Jak podaje "Variety", miał on w spółce "znaczące" udziały - nawet 25 proc. Reynolds nie rozstaje się całkiem z firmą Mint Mobile. Będzie pełnił w niej obowiązki rzecznika prasowego.

Ryan Reynolds /Michael Steele /Getty Images