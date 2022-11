Ryan Gosling w filmie "The Fall Guy". Kto u jego boku?

Twórca sensacyjnego "Bullet Train" David Leitch przygotowuje się do kolejnego projektu. Będzie to film "The Fall Guy" (gra słów oznaczająca zarówno kozła ofiarnego, jak i faceta od upadków), w którym Ryan Gosling wcieli się w postać hollywoodzkiego kaskadera. Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", Goslingowi towarzyszyć będzie znana z serialu "Ted Lasso" Hannah Waddingham.

Ryan Gosling /ANDER GILLENEA / AFP