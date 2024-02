Ryan Gosling płacze do Taylor Swift! Musicie to zobaczyć

"Kaskader" opowiada historię kaskadera Colta (Ryan Gosling), który rusza na poszukiwanie zaginionego gwiazdora filmowego (Aaron Taylor-Johnson), którego był niegdyś dublerem. Emily Blunt wcieliła się w rolę reżyserki i byłej dziewczyny głównego bohatera, Jody Moreno.

Reklama

"Kaskader": Twórcy

Serial, na podstawie którego oparto scenariusz filmu, był emitowany na antenie stacji ABC w latach 1981-86. W rolach głównych występowali w nim Lee Majors oraz Heather Thomas. Ten pierwszy pojawi się też w pełnometrażowej adaptacji. W pozostałych rolach wystąpili także Stephanie Hsu, Winston Duke, Hannah Waddingham oraz Teresa Palmer.

Wideo youtube

W filmie wykorzystano także piosenkę Taylor Swift "All Too Well", do której w jednej ze scen płacze Ryan Gosling. Wszyscy do niej płaczą.

Za kamerą stanął David Leitch, twórca takich filmów jak "Atomic Blonde", "Deadpool 2" i "Bullet Train". Scenariusz napisał Drew Pearce, mający na swoim koncie między innymi "Iron Mana 3" i "Hotel Artemis". Z Leitchem pracował już przy okazji "Szybkich i wściekłych: Hobbsa i Shawa".

Pierwsze pokazy "Kaskadera" odbędą się 12 marca 2024 roku na festiwalu SXSW. Film będzie miał swą światową premierę 3 maja. Produkcja powstała dla wytwórni Universal Pictures.